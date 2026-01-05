En vivo
Venezolanos en Barranquilla rechazan juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta

Piden que cualquier transición sea temporal para que pronto asuma la presidencia Edmundo González, pues consideran que el pueblo ya votó y tampoco se requieren nuevas elecciones.

Venezolanos en Barranquilla ene 03.jpg
Decenas de venezolanos se reunieron en Barranquilla para celebrar la captura de Nicolás Maduro.
BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

