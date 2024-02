Víctimas del conflicto en el Caribe piden mesa de participación con Salvatore Mancuso en Colombia

Aunque son conscientes de que la llegada de Salvatore Mancuso se dará en medio de una coyuntura que, según ellos, podría poner en peligro su vida; víctimas del exjefe paramilitar en el Caribe piden el desarrollo de una agenda participativa en la que puedan verse, cara a cara, con el tan polémico Gestor de Paz que designó el presidente Gustavo Petro en 2023.

Para Misael Delgado, víctima de desplazamiento forzado y amenazas por parte de Salvatore Mancuso entre los años 2000 y 2002 en el Magdalena, es necesario que el exjefe de las AUC devele qué agentes del Estado lo ayudaron a cometer delitos de lesa humanidad.

En este orden de ideas, insiste en que solo con el esclarecimiento de la verdad se podrá dar un escenario de justicia y reparación para más de 27.000 víctimas, concentradas especialmente en el Caribe, quienes solo buscan el restablecimiento de sus derechos y la dignificación de sus vidas.

"Me imagino que nos podríamos reunir en una ciudad como Bogotá, me imagino que él podrá venir a la ciudad de Barranquilla a un escenario donde tendremos que sentarnos y planificar. Son las víctimas las que necesitan una participación activa, el restablecimiento de sus derechos, y ese derecho no se le debe negar a las víctimas".

Publicidad

Otra de las voces que exige una mesa de participación es Milton Moya, víctima de despojo de tierras en el sur del Atlántico y actual coordinador de la Mesa de Víctimas en esta zona del departamento, quien asegura que son ellos los que deben ser protagonistas del proceso que ejecutará Mancuso como Gestor de Paz.

"Pero también es importante que nosotros los actores sociales, comunitarios, víctimas directas de Salvatore Mancuso, estemos en un espacio de participación de tú a tú con ellos, en donde podamos intercambiar ideas, conocimientos, proyecciones para cambios y restablecimiento de los derechos. Queremos ser partícipes directos de este proceso", dijo Moya.

Publicidad

Como se recordará, Salvatore Mancuso llegará a Colombia precisamente para desarrollar trabajos como Gestor de Paz. Según fuentes de alta credibilidad del gobierno estadounidense, el exjefe paramilitar llegará a través de un vuelo que compartirá con 100 deportados más.

Siendo así, arribará al Aeropuerto Militar de Catam a las 3:00 de la tarde, hora local, teniendo en cuenta que su sitio de reclusión, en principio, serán en las instalaciones de la Dijin de la Policía.