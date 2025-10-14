Violento puente festivo en Cartagena: tres menores resultaron muertos y dos más heridos

Los menores de edad se convirtieron en las principales víctimas de los hechos violentos que marcaron este puente festivo en Cartagena. Tres jóvenes, entre 16 y 17 años resultaron muertos en hechos aislados en los barrios Olaya Herrera, Manuela Vergara de Curi y el sector Zapatero del barrio El Bosque.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Breiner Yesid Contreras, de 16 años, y quien fue asesinado el sábado 11 de octubre en medio de un sicariato cuando se movilizaba en una motocicleta.

De acuerdo a la Policía, el joven se encontraba evadido del Centro de Asociación para Reeducación de Menores (Asomenores), donde fue recluido por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

La segunda víctima de esta lamentable racha violenta fue Andrés David Pérez Zambrano, también de 16 años, y quien resultó herido, al parecer, por una bala perdida durante un hurto la noche de este domingo 13 de octubre.



Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, en medio de un asalto a un hombre que se encontraba en un establecimiento comercial en el barrio Manuela Vergara de Curi, el delincuente empezó a forcejar con la víctima, le dispara en la pierna.

El hombre intentó huir hacia un callejón y el delincuente volvió a accionar el arma de fuego, impactando a Pérez Zambrano, que se encontraba en el lugar, y murió minutos después en un centro asistencial a donde fue trasladado.

La tercera víctima de esta seguidilla de muerte es Yesepeth Porras Gutiérrez, de 17 años, quien habría sido asesinado durante una riña en el sector Zapatero del barrio el Bosque sobre las 10:50 de la noche de este lunes. En este mismo hecho un joven fue aprehendido por la Policía y otro más resultó herido en uno de sus brazos.



Autoridades buscan a responsables

Uno de los hechos que más ha causado conmoción en la ciudad de Cartagena es el de una niña de tan solo 9 años, quien resultó herida en la cabeza por una bala perdida en el barrio Villa Fanny.

Publicidad

La menor se encontraba jugando en la terraza de su casa durante la noche del domingo 13 de octubre, cuando fue sorprendida por el proyectil.

Debido a la gravedad de la lesión, la menor fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Casa del Niño, en estado crítico y con pronóstico es reservado.

La alcaldía ofreció una recompensa de hasta de 40 millones de pesos por información para dar con el responsable de que esta pequeña hoy se debata entre la vida y la muerte.

Publicidad

“La Policía Nacional ha destacado un equipo especial sólo para hacer las averiguaciones pertinentes con el fin de avanzar en el proceso investigativo de este caso que hoy conduele a la ciudad entera por la situación que vive esta pequeña niña de 9 años. Tenemos un despliegue de inteligencia, de Policía Judicial, hasta el momento no tenemos un avance significativo, estamos también apelando a la solidaridad ciudadana, no solo porque haya una recompensa, sino porque es un deber ciudadano que quien tengan conocimiento de quien fue la persona que ocasionó esta situación la aporte a las autoridades”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.