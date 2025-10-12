En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Capturado en flagrancia en Cota sujeto que extorsionaba por la modalidad del sexting

Capturado en flagrancia en Cota sujeto que extorsionaba por la modalidad del sexting

En medio de las investigaciones realizadas por parte de las autoridades de La Sabana, se comprobó que el hombre tiene cuentas pendientes con la justicia.

Capturado en flagrancia en Cota sujeto que extorsionaba por la modalidad del sexting.
Capturado en flagrancia en Cota sujeto que extorsionaba por la modalidad del sexting.
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

En una operación realizada por el grupo Gaula de la región Metropolitana de Policía La Sabana, se logró la captura en flagrancia de un individuo que extorsionaba a una mujer mediante la modalidad de sexting. El hombre presentaba antecedentes judiciales por los delitos de hurto y extorsión.

Los hechos ocurrieron en la zona del Puente Guadua del municipio de Cota. Según la investigación, el delincuente obtuvo material íntimo, como fotografías y videos de la víctima a través de un teléfono celular que le había sido hurtado a la mujer horas antes. Posteriormente, le exigió a la víctima la suma de $900.000, todo esto con el fin de no difundir el material obtenido, por parte del sujeto, en redes sociales

305833_Blu Radio/ Referencia Sexting con menores. Foto: Policía
Blu Radio/ Referencia Sexting con menores. Foto: Policía

Gracias a la efectiva labor de inteligencia, la investigación y la coordinación del grupo Gaula, se logró identificar y luego capturar al presunto responsable de este delito, evitando así que la mujer realizara el pago exigido por parte del delincuente.

Evite ser víctima de extorsión por modalidad de sexting:

  • No comparta información de contenidos digitales con desconocidos.
  • No acceda a chantajes o pagos exigidos por los extorsionadores.
  • Asegúrese de que sus dispositivos móviles tengan contraseñas seguras para limitar el acceso a información guardada en su celular.

Denuncie de inmediato cualquier caso de extorsión a la línea gratuita 165 que se encuentra disponible las 24 horas del día.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cota

Sexting

Publicidad

Publicidad

Publicidad