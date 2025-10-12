Capturado en flagrancia en Cota sujeto que extorsionaba por la modalidad del sexting.

En una operación realizada por el grupo Gaula de la región Metropolitana de Policía La Sabana, se logró la captura en flagrancia de un individuo que extorsionaba a una mujer mediante la modalidad de sexting. El hombre presentaba antecedentes judiciales por los delitos de hurto y extorsión.

Los hechos ocurrieron en la zona del Puente Guadua del municipio de Cota. Según la investigación, el delincuente obtuvo material íntimo, como fotografías y videos de la víctima a través de un teléfono celular que le había sido hurtado a la mujer horas antes. Posteriormente, le exigió a la víctima la suma de $900.000, todo esto con el fin de no difundir el material obtenido, por parte del sujeto, en redes sociales

Blu Radio/ Referencia Sexting con menores. Foto: Policía

Gracias a la efectiva labor de inteligencia, la investigación y la coordinación del grupo Gaula, se logró identificar y luego capturar al presunto responsable de este delito, evitando así que la mujer realizara el pago exigido por parte del delincuente.

Evite ser víctima de extorsión por modalidad de sexting:



No comparta información de contenidos digitales con desconocidos.

con desconocidos. No acceda a chantajes o pagos exigidos por los extorsionadores.

o pagos exigidos por los extorsionadores. Asegúrese de que sus dispositivos móviles tengan contraseñas seguras para limitar el acceso a información guardada en su celular.

Denuncie de inmediato cualquier caso de extorsión a la línea gratuita 165 que se encuentra disponible las 24 horas del día.