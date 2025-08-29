Caso Valeria Afanador: ¿hubo manipulación de la escena? Grave denuncia de abogado

Después de 18 días, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la niña Valeria Afanador, quien desapareció cuando estaba en el colegio, en Cajicá. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue quien confirmó la lamentable noticia este viernes, 29 de agosto, a través de una publicación en su cuenta de X.

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana se pronunció al respecto. En diálogo con Recap Blu, describió este caso como un “homicidio por omisión” por parte del colegio. Además, se refirió a unas supuestas irregularidades, incluyendo una presunta manipulación de la escena donde ella desapareció.

Quintana fue enfático en señalar la “responsabilidad del colegio”, rechazando el papel de víctima que, según él, la institución ha querido asumir. En ese sentido, expuso los videos que muestran a Valeria por última vez con vida el 12 de agosto, alrededor de las 9:50 o 10:00 de la mañana, como prueba de la “omisión con referencia a la tutela y cuidado” de la niña.

“¿Por qué no había un adulto responsable vigilando a Valeria? ¿Por qué Valeria estaba en la cancha de fútbol en un horario donde tendría que estar en clase? ¿Por qué el colegio tenía una malla con una serie de vulneraciones de seguridad que permitía que saliera o entrara una persona o un niño?”, recalcó.

Revelan video del momento exacto en que Valeria Afanador desaparece en Cajicá // Fotos. Noticias Caracol

Además, criticó la demora en la notificación a la familia y a las autoridades. Cuestionó que la institución solamente le informó a la familia dos o tres horas después de que Valeria desapareció.

“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo, hoy Valeria estaría al lado de sus papás y sus hermanitos”, puntualizó.

Publicidad

Desde la perspectiva jurídica, el abogado está manejando el caso como un “homicidio”, debido a la “actitud irresponsable del colegio”, apoyándose en el artículo 25 del Código Penal, que establece que “aquellas personas, en este caso los empleados o directivas del colegio que tengan bajo su cuidado un bien jurídico (la vida de Valeria), deben responder por cualquier daño que se cause su integridad”.



¿Manipulación de la escena?

Una de las denuncias más serias del abogado Quintana se centró en la presunta manipulación de lo que llamó "escena del delito". Los videos muestran a Valeria traspasando una cerca.

En ese sentido, explicó que la seguridad perimetral del colegio, compuesta por una "malla viva" de matas y una metálica, presentaba “unos huecos protuberantes” que luego fueron reparados.

Lo más preocupante, según el abogado, es que el colegio realizó reparaciones en la zona después de los hechos.

Publicidad

"Debajo de esa malla metálica hay unos protuberantes o había, porque ya manipularon la escena del delito, el mismo colegio unos huecos protuberantes donde o cabía una niña o podría, con algún esfuerzo, una persona adulta entrar ahí", señaló.

¿Qué se les ocurrió hacer los del colegio? Lo que nunca hicieron, después de los hechos pusieron rejas nuevas, mallas y rellenaron esos huecos con cemento, con piedra y con barro puntualizó.

Aunque el colegio emitió un comunicado argumentando que esta alteración fue causada por el tráfico de personas involucradas en la búsqueda, como bomberos, Defensa Civil y CTI, Quintana insistió en que fue “manipulado”.

El lugar donde "se puede generar la reconstrucción de un hecho, para el día de mañana probar un delito, hoy está adulterada", afirmó.