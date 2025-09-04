Ciclista perdió la vida al ser arrollado por camión de basuras en la vía Funza - Siberia

Un fuerte accidente se presentó en horas de la tarde del jueves, 4 de septiembre, en el kilómetro 2,5 de la vía Funza - Siberia, en el que un ciclista perdió la vida, al parecer, luego de ser arrollado por un camión de basura mientras se dirigía para su vivienda.

Por este trágico accidente se registró una fuerte congestión en ambos sentidos, mientras que las autoridades realizaban una operación contraflujo para gestionar el paso de los vehículos e intentar normalizar la movilidad.

Esta vía comunica la zona industrial de los municipios de Funza y Tenjo con el noroccidente de Bogotá por la vía Calle 80 y, según ciclistas, al no existir una ciclorruta por este sector, la carretera se convierte en uno de los tramos más peligrosos para el desplazamiento de estos actores viales, quienes trabajan en la zona y se ven afectados, pues los accidentes son comunes en este lugar de la sabana de Cundinamarca.

Ciclista perdió la vida luego de ser arrollado por camión de basuras en la vía Funza - Siberia Foto: Blu Radio

“No tenemos garantías de vida mientras no exista alguien que vele por la seguridad de los ciclistas, y los carros grandes nos pasan prácticamente por encima; aparte, la berma es muy pequeña y, para tanto ciclista, es prácticamente imposible no estar expuesto a un accidente”, reveló un transeúnte a Blu Radio.

La zona estuvo acordonada para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo.