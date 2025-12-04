En Girardot inaugurará la “noche de velitas y festival de faroles” en la noche del 7 de diciembre

Girardot encenderá su espíritu navideño este 7 de diciembre con la segunda edición del Festival Artístico y Cultural de Faroles “Brilla Girardot, Ilumina la Tradición”, una celebración que busca fortalecer las costumbres decembrinas y promover el encuentro ciudadano alrededor de la luz, el arte y la cultura. La Alcaldía Municipal, liderada por el alcalde Salomón Said Arias, invitó a residentes y visitantes a participar en esta jornada que se consolida como una de las actividades más esperadas de la región.

La festividad se desarrollará durante la tradicional Noche de las Velitas y tendrá como eje central un recorrido iluminado por faroles elaborados por la comunidad, que transformarán las calles en un escenario lleno de color y simbolismo.

Día de las Velitas Foto: AFP

El encendido oficial del alumbrado navideño será uno de los atractivos principales, pues este año incluirá una propuesta renovada y una puesta en escena diseñada para el disfrute de familias, turistas y habitantes del municipio.

Desde las 5:00 de la tarde, la programación ofrecerá actividades para todas las edades, con actos protocolarios, presentaciones musicales y artísticas, premiación del Concurso de Cuentos Girardot 2025, y muestras de danza y música lideradas por talentos locales.



El recorrido de faroles iniciará a las 6:00 p.m. en la carrera 10, desde Jumbo hasta el Teatro Cultural, mientras que la noche cerrará con un show especial “El Grinch se robó la Navidad” y una presentación musical tropical que pondrá el broche final a la celebración. La Asociación Nacional de Alumbrado Público (ANAP) acompañará el evento con transmisión en vivo, llevando la magia de esta tradición a todo el país.

Noche de Velitas Foto: AFP

Para la Administración Municipal, este festival es una oportunidad para reafirmar la identidad cultural de Girardot y fortalecer la participación comunitaria durante una de las fechas más significativas del calendario decembrino. “Queremos que Girardot brille con la luz de su gente, que cada farol simbolice la unión, la esperanza y el espíritu navideño que caracteriza a nuestro municipio”, señaló el alcalde Salomón Said Arias.

Con una programación diversa, talento local en escena y el encanto propio de la Noche de las Velitas, el Festival de Faroles se posiciona como una experiencia que celebra la tradición y proyecta a Girardot como un referente regional en preservación cultural y turismo navideño. La Alcaldía reiteró la invitación a toda la ciudadanía para disfrutar de una noche que promete iluminar no solo las calles, sino también el sentido de pertenencia y la memoria colectiva del municipio.