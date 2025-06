"Estoy desesperada": duro mensaje de mamá de sacerdote desaparecido en Viotá, Cundinamarca

Las Fuerzas Militares avanzan en hallar al sacerdote Carlos Saúl Jaimes, quien pertenece a la Provincia de los Padres Agustino de Colombia, que desapareció el pasado martes en una vía cercana del municipio de Viotá, Cundinamarca, que, hasta ahora, no hay pistas concretas de qué pudo sucederle.

La más preocupada, por supuesto, que pide a gritos el regreso del sacerdote a casa, sano y salvo, ha sido su madre, quien en un video les pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda de su hijo y que pronto pueda estar nuevamente con ella, según dio a conocer Noticias Caracol.

“Les pido que por favor nos hagan llegar noticias de él. Estoy desesperada, no sé nada de él y que se comuniquen con la familia, estoy desesperada, no sé nada de él. Por favor, por favor, necesitamos que lo devuelvan sano y salvo”, fueron las duras palabras de la madre, en medio de la desesperación que se da por la búsqueda de él. Sus familiares piden que no le hagan nada y que le permiten regresar a su casa.

¿Cómo va la investigación para hallar el sacerdote de Viotá?

Hasta ahora, no hay pistas concretas de lo que pudo suceder con este suceder con el sacerdote. El también administrador de la Hacienda La Tala desapareció el 17 de junio y lo único que encontraron fue su vehículo abandonado y encendido en inmediaciones de la quebrada La Rea, por lo que se maneja la hipótesis de un posible secuestro.

“Tenemos casi 24 horas de presencia en la fuerza pública en la zona, verificando y hablando con la comunidad. Sobre todo, revisando unas cosas que se han vuelto pieza fundamental en la investigación”, dijo el alcalde de Viotá, Óscar Hernán Quiroga.

La camioneta en la que se movilizaba el sacerdote fue hallada encendida en una vereda de Viotá.. Foto: Captura de redes sociales

Desde que se conoció la desaparición, a través de un comunicado, la Policía local dio a conocer que comenzaron un equipo para dar con sus paraderos en apoyo de Inteligencia y Gaula para hallar pronto a este hombre.

“Una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho, se dispuso un equipo conformado por uniformados del Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, investigadores de Policía Judicial, Personal de inteligencia y del Gaula, con el objetivo de desplegar todas las capacidades institucionales mediante medios técnicos, tecnológicos y las actividades de fuentes humanas, que nos permitan ubicar al sacerdote”, indicó la Policía de Viotá.