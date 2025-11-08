En vivo
Cundinamarca  / Gobernación de Cundinamarca firma proyecto ferroviario en la Sabana Norte de Bogotá

Gobernación de Cundinamarca firma proyecto ferroviario en la Sabana Norte de Bogotá

El proyecto fue firmado con el Gobierno Nacional y conectará los municipios de Zipaquirá, Cajicá y Chía con Bogotá. Además, también estará al servicio del trasporte público de la capital.

