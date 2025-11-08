Gobernación de Cundinamarca firma proyecto ferroviario en la Sabana Norte de Bogotá

Con una inversión de $15,4 billones, la Gobernación de Cundinamarca firmó con el Gobierno Nacional el convenio de cofinanciación para la construcción del tren de Zipaquirá, un proyecto ferroviario regional que, según el gobernador Jorge Emilio Rey, será el más grande en la historia del país.

El tren busca conectar los municipios de la Sabana Norte —Zipaquirá, Cajicá y Chía— con Bogotá, llegando hasta el sector del Salitre, y servirá como apoyo al sistema de transporte público de la capital. El trazado tendrá una longitud de 50 kilómetros y contará con 17 estaciones. Además, transportará cerca de 187.000 pasajeros al día y funcionará con energía 100% eléctrica.

El nuevo tren también se articulará con otro proyecto ferroviario del departamento, el Regiotram de Occidente, lo que facilitará el acceso de los usuarios al centro de la ciudad. El gobernador Rey aseguró que ya se inició el proceso licitatorio para adjudicar el contrato que permitirá comenzar la construcción el próximo año.

El proyecto reducirá el tiempo de viaje entre Zipaquirá y Bogotá en más de 60 minutos por persona y se enmarca dentro de la Estrategia de Reactivación Ferroviaria del Gobierno Nacional, que contempla además la rehabilitación de 278 kilómetros de vías férreas en los corredores del Pacífico y Bogotá–Belencito.