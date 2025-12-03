En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Grave incendio en Soacha, Cundinamarca, deja casi 30 personas afectadas

Grave incendio en Soacha, Cundinamarca, deja casi 30 personas afectadas

En imágenes se puede observar cómo las llamas consumen las viviendas de varias familias y el humo se ve a kilómetros de distancia.

