Grave incendio en Soacha, Cundinamarca, deja casi 30 personas afectadas

Un grave incendio en la comuna 4 de Soacha, Cundinamarca, mantiene en alerta a las autoridades y organismos de emergencia. El fuego, que aún no ha sido controlado, obligó a la movilización de cuerpos de Bomberos de varios municipios ante la magnitud de la emergencia que se desarrolla en una zona residencial densamente poblada.

De acuerdo con la información preliminar, al menos 28 personas han resultado afectadas, entre ellas 19 menores de edad. Las imágenes divulgadas en redes sociales muestran columnas de humo de gran tamaño y llamas que superan los techos de las viviendas, evidenciando la gravedad de la emergencia.



Incendio en Soacha deja 49 afectados, entre ellos 19 menores. Bomberos controlan la emergencia al 98%. Sigue la actualización. #Soacha #Emergencia #cristalinaestereo #sistemainformativoINRAI pic.twitter.com/qjrgc0XQvE — Cristalina Estéreo (@cristalinafm) December 3, 2025

Los organismos de socorro han confirmado que 16 personas recibieron atención de primeros auxilios en el lugar por síntomas asociados a la inhalación de humo y estrés respiratorio. Asimismo, seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales por lesiones más complejas y afectaciones significativas por la exposición al humo.

Mientras avanzan las labores, los bomberos continúan trabajando para evitar que el incendio se expanda a otras viviendas y para identificar la totalidad de los daños materiales. Las autoridades locales se encuentran en el terreno evaluando los riesgos, verificando el estado de las familias afectadas y coordinando posibles evacuaciones preventivas.

A esta hora, la emergencia sigue en desarrollo y los equipos de rescate mantienen su intervención con apoyo intermunicipal. Se espera que en las próximas horas se entregue un balance más completo sobre las causas del incendio, el número exacto de afectados y las acciones de atención para las familias impactadas por este grave hecho en Soacha.

