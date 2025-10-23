Guardas de seguridad vivirán una nueva versión de la clásico de ciclismo: así funcionará

Este fin de semana del 25 y 26 de octubre, una vez más, Cundinamarca será sede a de la reconocida carrera Clásica del Ciclismo 'Luis Fernando Díaz Vargas de la Seguridad Privada' en su decimoctava edición, la cual se ha vuelto tradición año tras año en el departamento.

La competencia se llevará a cabo el sábado 25 de octubre, desde las 6:30 de la mañana, con punto de encuentro en la Estación de Servicio Terpel (después del peaje Siberia) y llegada en el Alto del Vino, en un recorrido de 16 kilómetros.

“Invitamos a todos los vigilantes, empresas y familias del gremio a vivir esta gran fiesta deportiva. La Clásica Luis Fernando Díaz Vargas es más que una competencia, es un homenaje al esfuerzo, la disciplina y la unión que caracteriza a los trabajadores de la seguridad privada. Este espacio es una oportunidad para encontrarnos, compartir y demostrar que el deporte también es una forma de construir bienestar y orgullo gremial”, expresaron desde la organización.

Ciclistas en el camino Foto: Grok, referencia

¿Quiénes participan de esta carrera?

La tradicional carrera ciclista reunirá a más de 150 participantes y 35 empresas del sector, en una jornada deportiva que también incluirá a niños y aficionados. El evento busca promover la integración y el deporte, ofreciendo premiación en todas las categorías.



Categorías de competencia:



Femenina: todas las edades.

Masculina Junior: 18 a 26 años.

Masculina Senior: 27 a 47 años.

Masculina Máster: 48 años en adelante.

