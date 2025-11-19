En vivo
Cundinamarca

Habla familia de joven que perdió la vida tras ataque el 31 de octubre en vía pública de Facatativá

Cristian fue llevado al hospital tras el ataque en Facatativá, donde confirmaron su fallecimiento. “En ese momento llegan los amigos de él al hospital e intentan agredir a la novia”, relató su hermano.

Foto: redes sociales / Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

