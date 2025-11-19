Habla familia de joven que perdió la vida tras ataque el 31 de octubre en vía pública de Facatativá

Cristian David Ortega era un apasionado del skate, trabajaba como operario de bodega y, según su hermano, era un hombre profundamente entregado a su familia.

El pasado 31 de octubre de 2025 fue asesinado en el parque de Facatativá, tras ser víctima de un ataque que habría sido perpetrado, presuntamente, por el exnovio de su pareja.

En entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Sebastián Ortega, hermano de la víctima, reveló detalles de los hechos que antecedieron la tragedia. “Él quería un hogar, intentó muchas veces tener un hijo, buscar esa forma de construir su familia y experimentar eso”, señaló.

Contó que Cristian conoció a la mujer luego de ver una foto que su hermana publicó en redes sociales, donde le pareció muy linda y pidió que se la presentara. “Cuando se conocen estaban con otro grupo de amigos. Mi hermano le cruza el brazo, la abraza, y el otro muchacho también hace lo mismo. Entonces mi hermano le dice: ‘Pilas, que me está lastimando, me tiene el brazo atascado’. Y el otro muchacho lo insulta. Ahí se arma un tropel y empiezan a pelear”.



Habla familia de joven asesinado el 31 de octubre en vía pública de Facatativá Foto: redes sociales

Según Sebastián, así comenzó la relación. Afirmó que su hermano nunca fue una persona de armas. “Cuando ella decide iniciar la relación con mi hermano, él —el ex— empieza a buscarlo. Los amigos de él empiezan a mandarle solicitudes a mi hermano”, dijo, al referirse al exnovio de la mujer, quien tenía una hija con ella y con quien Cristian mantenía una buena relación.

Recordó que la expareja era el padre de la niña y, según les contó la mujer, se dedicaba a “cosas malas”. También dijo que la había golpeado en varias ocasiones, aunque mantenían contacto por la niña. “Mi hermano, alterado, le decía que por qué permitía eso, que lo dejara, que no lo llamara más. Que si era por plata, él la ayudaba, que iba a estar ahí”.

Además, relató que la familia de la mujer tenía cercanía con la expareja, pues eran amigos. Uno de los mensajes que Sebastián consideró clave decía: “Eh, perro, ya sé quién es usted. Se está equivocando de mujer. Déjese ver y no más”.

El 31 de octubre, según su hermano, Cristian no fue a trabajar. Ese día pagó sus deudas y dejó todo al día. Luego llamó a sus amigos para salir al parque a montar tabla.

“Estaba ahí con los amigos, contento, feliz celebrando el 31 de octubre. Él se para, llega la expareja de ella, lo golpea en la cara; él cae al suelo, se levanta y le dice unas palabras a la novia. Él —Cristian— se va detrás del ex. El ex llega donde sus amigos, se ubica detrás de ellos. Mi hermano llega ahí donde estaba él; creo que no le dice nada, pero sí acciona y le pega un puño”.

Tras el enfrentamiento, Sebastián aseguró: “Entonces ahí es cuando se le mandan siete personas, cuatro de ellos con arma blanca. Uno le pegó una puñalada a mi hermano. En ese momento ellos se hacen a un lado. Él caminaba ya cogiéndose su herida, caminaba mareado”.

Cristian fue llevado al hospital, donde confirmaron su fallecimiento. “En ese momento llegan los amigos de él al hospital e intentan agredir a la novia”, relató.

Sobre la responsabilidad, Sebastián afirmó entre lágrimas: “Ella sabía lo que él —la expareja— podía hacer y la obsesión que tenía con ella. Ella decía que si estaba con alguien, la iba a matar a ella o a él. Para mí ella tiene mucho que ver, muchísimo, porque no lo detuvo cuando él se fue a buscarlo”.

Tras lo ocurrido, la mujer se fue a su casa. Actualmente, el presunto agresor se encuentra libre, pues, según las autoridades, no hay pruebas contundentes de que haya sido él quien atacó a Cristian.