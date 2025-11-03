Insólito robo en Soacha dejó a hombre sin un peso: se le llevaron hasta los dulces

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en Bogotá y en municipios cercanos como Soacha, donde los robos y atracos se han vuelto parte del día a día. Las autoridades locales enfrentan un panorama complejo, mientras la ciudadanía denuncia el aumento de hechos delictivos incluso en fechas festivas.

En los últimos días, un caso en particular generó indignación y sorpresa entre los habitantes del municipio cundinamarqués: un hombre fue víctima de un asalto en el que los delincuentes no solo le arrebataron sus pertenencias, sino también los dulces que había recogido durante la celebración de Halloween.



A hombre en Soacha le robaron hasta los dulces de Halloween

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en la noche del jueves 31 de octubre, cuando la víctima participaba en la tradicional recolección de dulces. Mientras caminaba por una de las calles del municipio, fue abordado por dos hombres que lo intimidaron con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias.

Según el relato del afectado, los ladrones se llevaron su teléfono celular y, de manera insólita, también tres paquetes de dulces que había conseguido momentos antes. “Ya la inseguridad está tan grave que hasta los dulces me los robaron”, expresó con resignación el hombre en declaraciones recogidas por El Informativo de Soacha

Aunque el incidente no dejó heridos, el hecho causó conmoción entre los residentes, quienes han exigido a las autoridades un mayor control policial, especialmente en zonas concurridas durante celebraciones familiares.



Autopista Sur - Soacha Alcaldía de Bogotá

Habitantes piden más seguridad en las calles de Soacha

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los comentarios reflejaron tanto indignación como incredulidad. Algunos usuarios señalaron que el robo demuestra el nivel de inseguridad que enfrenta el municipio, mientras otros expresaron preocupación por la exposición de niños y familias en este tipo de actividades.

Los residentes insisten en que se requieren patrullajes constantes y acciones más efectivas por parte de la Policía y la Alcaldía, con el fin de garantizar la tranquilidad durante eventos masivos o festivos.

Publicidad

El caso, más allá de su tono insólito, se ha convertido en un símbolo del deterioro de la seguridad en Soacha, donde los robos ya no distinguen hora, lugar ni motivo, y donde incluso la inocente costumbre de recoger dulces en Halloween puede terminar con un hecho delictivo.