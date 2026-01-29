Inversión y logística impulsan el auge de la construcción industrial en la Sabana de Bogotá

La Sabana de Bogotá se consolida como el principal polo de crecimiento de la construcción industrial en Colombia. La reducción de suelo disponible dentro del perímetro urbano de la capital, sumada a las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ha impulsado una relocalización sostenida de proyectos logísticos, centros de distribución y plantas de producción hacia municipios como Funza, Mosquera, Cota y Zipaquirá, donde existen condiciones más favorables para el desarrollo de este tipo de infraestructura.

De acuerdo con Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores, la oferta de terrenos industriales en Bogotá ha disminuido de manera significativa en los últimos años, lo que ha elevado los precios del suelo urbano y generado un desplazamiento natural de la inversión hacia zonas con mayor disponibilidad, mejor conectividad vial y procesos normativos más ágiles.

Viviendas / construcción de viviendas Suministrada

Esta migración responde también al auge del comercio electrónico y al crecimiento del transporte y la manufactura, sectores que demandan cada vez más espacios amplios, flexibles y con clara vocación logística.

Según los escenarios macroeconómicos citados por Camacol en su Revista Urbana, a partir de 2027 la economía colombiana mantendría una senda de crecimiento moderado, apalancada en la fortaleza de la demanda interna y en la reactivación gradual de la inversión productiva.



En este contexto, la construcción industrial y logística se consolida como un componente estratégico del desempeño económico, al acompañar la expansión de la manufactura, el comercio y las cadenas de distribución.

Los municipios de la Sabana ofrecen hoy ventajas competitivas decisivas: menores costos por metro cuadrado, licencias más rápidas, disponibilidad de servicios públicos y acceso directo a las principales autopistas nacionales.

Estas condiciones han favorecido el desarrollo de bodegas modulares, centros logísticos y parques industriales planificados, diseñados para optimizar operaciones y reducir tiempos de distribución.

Peaje Río Bogotá - Funza - Mosquera Foto: @ConcesionCCFC

“En los últimos cinco años, la construcción de infraestructura industrial en la Sabana se ha duplicado, lo que evidencia un cambio estructural en el modelo de crecimiento regional. Solo en el último año, la mayoría de los nuevos proyectos se concentraron fuera del perímetro de Bogotá, especialmente en los corredores estratégicos del occidente y norte”, señaló Bermúdez.

Los analistas coinciden en que esta tendencia continuará en los próximos años, impulsada por la ubicación estratégica de la Sabana, la disponibilidad de suelo y la articulación público-privada que ha permitido mejorar la planeación y la dotación de servicios. No obstante, persisten retos clave como la infraestructura vial, los tiempos de licenciamiento y la coordinación entre municipios.

Desde la perspectiva técnica de Bermúdez Constructores, uno de los principales desafíos es equilibrar el desarrollo entre Bogotá y su área metropolitana. Para ello, resulta fundamental promover la renovación de suelos subutilizados dentro de la ciudad y fortalecer las políticas de planificación metropolitana, de modo que la expansión industrial responda a una estrategia integral de desarrollo económico sostenible.

La transformación del suelo industrial ya está en marcha y todo indica que la Sabana de Bogotá seguirá liderando el nuevo ciclo de crecimiento productivo del país, consolidándose como un eje estratégico para la inversión, la logística y la competitividad nacional.