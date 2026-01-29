En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Inversión y logística impulsan el auge de la construcción industrial en la Sabana de Bogotá

Inversión y logística impulsan el auge de la construcción industrial en la Sabana de Bogotá

La expansión industrial en la región central impulsa una nueva dinámica de inversión productiva, donde la Sabana de Bogotá se posiciona como eje estratégico por su suelo disponible, conectividad logística y planeación regional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad