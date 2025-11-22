Jóvenes de Soacha podrán acceder a su primer trabajo: así funciona la iniciativa

Los jóvenes de Soacha saben lo que es luchar por una oportunidad de trabajo. Son muchos los que deben madrugar para viajar a Bogotá en busca de un empleo y regresar con las manos vacías. No es falta de talento, ni de estudio, mucho menos de ganas. Es una barrera difícil de evadir: sin experiencia no hay empleo, y sin empleo no hay forma de obtener experiencia. Una rueda que gira sin pausa y que golpea con más fuerza en municipios como este.

Ante ese panorama, una propuesta empezó a mover la conversación local, una iniciativa que busca aprovechar una norma vigente para abrirles la puerta a los jóvenes que llevan años esperando la oportunidad de iniciar su vida laboral.



Primer empleo para jóvenes en Soacha: así funciona el programa XuExcelencia

El concejal Danny Caicedo presentó el proyecto “XuExcelencia – Primer Empleo para la Juventud”, una iniciativa que toma como base la Ley 2214 de 2022, que obliga a destinar el 10 % de los contratos públicos sin requisito de experiencia a jóvenes entre los 18 y 28 años. La propuesta busca que todas las entidades municipales —secretarías, institutos descentralizados y empresas públicas— cumplan esa obligación dentro del territorio, sin crear cargos nuevos ni aumentar el gasto público.

La novedad está en el método de selección: el mérito académico. XuExcelencia prioriza a quienes obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas Saber 11, Saber TyT y Saber Pro, enviando un mensaje claro a los estudiantes del municipio: el esfuerzo sí cuenta. Además, el proyecto incluye un enfoque diferencial que garantiza cupos para jóvenes con discapacidad, víctimas del conflicto, población étnica, madres y padres cabeza de hogar y personas en condición de vulnerabilidad.

Las proyecciones indican que más de 200 jóvenes podrían ser contratados cada año, con una vinculación mínima de 11 meses. Un tiempo suficiente para aprender, adaptarse, sumar experiencia y fortalecer su hoja de vida.



Jóvenes podrán acceder a trabajo en Soacha fácil Suministrada

Requisitos y beneficios del programa XuExcelencia en Soacha

Para acceder al proyecto, los jóvenes deberán:



Residir en Soacha.

Tener entre 18 y 28 años.

No contar con experiencia profesional previa.

Haber presentado las pruebas Saber correspondientes.

Los contratos serán rotativos cada año, permitiendo que nuevas personas ingresen al programa. La Dirección de Desarrollo Económico realizará el seguimiento, mientras la Secretaría de Educación verificará los puntajes y la Secretaría Jurídica garantizará el cumplimiento de la norma.

Aunque no promete empleo indefinido, XuExcelencia sí ofrece lo que hoy más escasea: una oportunidad real. Un primer contrato que rompe el ciclo y abre puertas. Un inicio que, para muchos jóvenes de Soacha, puede significar el comienzo de una historia distinta.