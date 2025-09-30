Más de 30 personas afectadas por emergencia por fuga de gas cloro en Mosquera

Este martes, 30 de septiembre, se registró una emergencia en Mosquera, Cundinamarca, por la fuga de gas cloro en el Parque Industrial Montana. Al momento, los bomberos confirmaron que hay más de 30 personas afectadas por la inhalación del gas.

Las autoridades confirmaron que en total fueron 36 personas afectadas, las cuales fueron las remitieron a centros asistenciales y dos permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital de Facatativá.

Asimismo, se conoció que esta fuga se dio por una "botella pequeña con fuga activa".

"Las mediciones iniciales del ambiente registraron 17 ppm de cloro gaseoso, valor que supera ampliamente los límites de exposición permisibles para la salud humana", añade el informe.



Ante este hecho, el Hospital María Auxiliadora de Mosquera confirmó que activaron los protocolos de emergencia para atender y estabilizar a los afectados.

"El Hospital María Auxiliadora E.S.E de Mosquera informa que, debido a la fuga de gas cloro ocurrida en una de las empresas del Parque Industrial Montana, en nuestro servicio de urgencias se han recibido hasta el momento 22 pacientes afectados por la situación en mención, por lo que, de manera inmediata, nuestro equipo asistencial activó los protocolos de atención de emergencias, garantizando la valoración y tratamiento oportuno de cada uno de los pacientes. A todos se les suministró oxígeno y se controlaron síntomas como hipertensión y dolor de cabeza entre otros, logrando su estabilización clínica", dice el comunicado.

Video de la emergencia en Mosquera:

Publicidad

El hospital también informó que por esta emergencia hay sobreocupación hospitalaria, pero seguirán operando, aunque puede significar que se demore un poco más la atención con los pacientes.

Las autoridades investigan cómo se originó esta fuga y qué pudo haber fallado para que se generara esta emergencia.