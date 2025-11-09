En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Más de 6.600 mujeres participaron en la carrera “Mujeres del Sol” en Soacha

Más de 6.600 mujeres participaron en la carrera “Mujeres del Sol” en Soacha

El evento liderado por la Alcaldía de Soacha tenía como propósito generar conciencia y rechazo frente a todas las formas de violencia de género.

Foto: Instagram @imrds_soacha
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

