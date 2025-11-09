Más de 6.600 mujeres participaron en la carrera “Mujeres del Sol” en Soacha

Este domingo, más de 6.600 mujeres participaron en la carrera “Mujeres del Sol”, una iniciativa del Gobierno local de Soacha que busca visibilizar el poder femenino y rechazar todas las formas de violencia de género.

El evento, que se desarrolló desde las 7:00 de la mañana, tuvo como punto de encuentro el Parque Principal de Soacha, desde donde partieron las corredoras de las diferentes categorías: 1.3K, 3K, 5K y 10K.

El alcalde Julián Sánchez destacó la importancia de este encuentro como un símbolo de unión y respaldo institucional a las mujeres del municipio. “Hoy reafirmamos que en Soacha ninguna mujer está sola. Tenemos un equipo dispuesto a cuidarlas, escucharlas y acompañarlas. Ver a miles de mujeres corriendo por una causa tan importante nos llena de orgullo y demuestra que somos fuertes y que juntas podemos transformar nuestro territorio”, afirmó.

En la categoría élite, la ganadora fue Leidy Romero, quien cruzó la meta con un tiempo de 35 minutos y 20 segundos, seguida por Angie Nocua, con 36:05, y Carolina Tabares, con 36:44.



“Más allá del resultado deportivo, lo importante es el mensaje de unión y esperanza que deja esta carrera. Correr por esta causa y sentir el apoyo de la gente de Soacha fue muy especial”, expresó Romero tras recibir su medalla.

La jornada también incluyó las categorías U-18, adulta mayor, discapacidad y familiar, lo que permitió que mujeres de todas las edades y condiciones participaran en pro de hacer visible la lucha por una vida libre de violencias.

En paralelo, la Alcaldía dispuso un Centro de Escucha, donde profesionales psicosociales brindaron orientación a mujeres víctimas o en riesgo de violencia. Además, la Policía Metropolitana de Soacha, a través de la Línea Púrpura, acompañó la jornada informando sobre la Ruta de Atención Integral para Mujeres, un mecanismo para prevenir, denunciar y atender casos de violencia de género.

El componente económico también estuvo presente con una feria de emprendedoras, en la que más de 50 mujeres expusieron y comercializaron productos locales. En total, se entregó una bolsa de premios superior a los 35 millones de pesos, en alianza con el sector privado. La administración local anunció que seguirá impulsando programas de acompañamiento integral, prevención de violencias y fortalecimiento económico femenino.