No caiga por inocente: les ofrecieron trabajo y terminaron secuestrados en Pacho, Cundinamarca

Una operación del Ejército Nacional terminó en la liberación de dos personas que fueron víctimas de secuestro bajo la fachada de una oferta laboral falsa; uno de los que cayó en el engaño fue un hombre de nacionalidad peruana, según detalló el Ojo de la Noche de Blu Radio y Noticias Caracol.

Estas dos personas fueron retenidas por criminales que exigían un pago de hasta cinco millones de pesos. De acuerdo con la información de las autoridades, el hecho ocurrió en Pacho y Zipaquirá, en Cundinamarca.

La liberación se logró gracias a la intervención del Ejército Nacional, específicamente de las tropas del grupo de caballería mediano número 3 en Tequendama, de la decimotercera brigada, en el marco del plan Ayacucho.

Secuestro, referencia. Foto: AFP.

Oferta falsa de trabajo: así terminó en un secuestro

Las víctimas fueron inicialmente citadas en el municipio de Pacho, bajo la falsa promesa de un empleo. Sin embargo, esta oferta de trabajo terminó siendo un engaño orquestado por delincuentes.



Una vez retenidas, las víctimas fueron llevadas a la vereda Alto el Águila, ubicada en el municipio de Zipaquirá.

Los secuestradores manifestaron ser integrantes del grupo armado Clan del Golfo. Entre los sujetos que retuvieron a las víctimas se mencionó a un individuo conocido por el alias de ‘Topo’.

El ciudadano de nacionalidad peruana, una de las dos personas liberadas, informó que los captores los habían amenazado de muerte si no pagaban un total de cinco millones de pesos.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, la liberación se hizo posible gracias a la oportuna denuncia de un ciudadano del sector donde se encontraban las víctimas. Ante la alerta, los uniformados desplegaron inmediatamente una operación de búsqueda y registro, lo que permitió ubicar y liberar a las dos personas secuestradas.



Robo de computador y partes de carros en Bogotá

Por otro lado, el Ojo de la Noche también conoció un caso ocurrido en la localidad de Usaquén, Bogotá. La Policía capturó a ladrones de computadores y piezas de vehículos que estaban "haciendo de las suyas".

Gracias a un video, las autoridades identificaron a unas personas subiendo a un vehículo con algunas autopartes.

Inmediatamente, se activó el plan candado en toda la jurisdicción. El vehículo fue observado cerca de una reconocida clínica del sector, lo que permitió el cierre y la reducción de los sujetos. Los criminales intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron capturados luego de una persecución que contó con el apoyo de la comunidad.