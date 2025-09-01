Papá de Valeria Afanador: "Mi hija no salió sola del colegio. Esto no para"

Tras la confirmación por parte de la Fiscalía General y el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador en Cajicá, su padre, Manuel Afanador, se pronunció y dijo que, aunque ya hay un dictamen establecido, el caso sigue y aún hay “análisis” por hacer.

Cabe recordar que Medicina Legal determinó este lunes, 1 de septiembre, que la pequeña Valeria murió por ahogamiento, aparentemente, el mismo día de su desaparición, el pasado 12 de agosto.

Según explicó la Fiscalía a través de un comunicado, la niña tenía residuos de pantano en el estómago y en las vías respiratorias; fue hallada flotando en el río Frio por un campesino de la zona el viernes, 29 de agosto, en horas de la tarde.

Manuel Afanador recalcó a Blu Radio que, aunque esta es una conclusión preliminar, la investigación no se detiene aquí y, por el contrario, siguen unos procedimientos un poco más “detallados”, según afirmó.

Salen a la luz nuevos detalles de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá Foto: Noticias Caracol

En ese sentido, mencionó que Medicina Legal “continuará con otros estudios”. La Fiscalía, por su parte, indicó que la "ventana de muerte" corresponde al momento en que fue vista con vida por última vez en su colegio, cerca de donde fue encontrada.



No hubo violencia

Una de las mayores preocupaciones que tenía la familia, según dijo Manuel Afanador, era que su pequeña hija hubiera sido víctima de violencia, algo que Medicina Legal descartó al evidenciar que "no se encontraron signos en el cuerpo" y que las prendas de vestir que tenía "no tenían desgarros ni cortes".

Para él, esto significa un "alivio” en medio del “dolor” y todo lo que han tenido que soportar durante los 18 días que Valeria estuvo desaparecida.

“En principio, se descarta violencia sexual o física, que era una de mis preocupaciones y dolores más grandes; pero esto sigue, no para. O sea, es solo una parte de toda la investigación”, comentó.



¿Alguien está involucrado con la muerte de Valeria Afanador?

Añadió que, recientemente, se reunió con el vicefiscal en el búnker de la Fiscalía, donde se le aseguró el "compromiso de seguir investigando a fondo qué generó el ahogamiento o quién generó el ahogamiento" de su hija.

Y es que Afanador fue claro en algo y así lo hizo saber: “Se lo reiteré a la Fiscalía, mi hija no salió sola del colegio”.

Esto, con relación a las hipótesis que se manejan, pues aún falta por determinar cómo llegó Valeria río Frio y si alguien está implicado.

"Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo", se lee en el comunicado de la Fiscalía.

