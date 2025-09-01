¿Estuvo viva más días? Abogado de familia de Valeria Afanador esperará otros exámenes

Tras los resultados por parte de Medicina Legal en el caso de la pequeña Valeria Afanador, el abogado de la familia, Julián Quintana, aseguró que estos resultados no son dictamen final y podrían darse nuevos detalles más adelante, por eso, esperará otros exámenes para ver si de verdad murió o no ahogada.

“Pueden existir algunos días en donde la niña estuvo viva y que luego estuvo en el río. Por eso se habla de aproximaciones de fechas, puede que un día estar viva, dos días, por eso es tan importante en el comunicado de la Fiscalía que vamos a esperar dos resultados de laboratorio para corroborar esta tesis”, indicó en Noticias Caracol, asegurando que aún no descarta que algún tercero haya estado detrás de este atroz hecho, que dejó la muerte de la pequeña niña de 10 años.

Encontraron el cuerpo sin vida de Valeria Afanador este viernes. Foto: Captura de redes sociales y Google Maps

¿Qué encontró el resultado de Medicina Legal sobre Valeria Afanador?

Este 1 de septiembre, la Fiscalía reveló el dictamen de Medicina Legal indicando que la pequeña murió ahogada y sin presentar signos de violencia física en su cuerpo, pero aún avanza la investigación sobre el caso a la espera de más resultados.

"Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias", se lee en el comunicado.

Aún así y tal como lo explicó el abogado de la familia, se seguirán haciendo exámenes para corroborar al 100 % que esta allá sido la razón de la muerte, o si alguien estuvo detrás de este hecho. Pues podría haber estado viva muchos más días y, posteriormente, llevada a esta zona en Cajicá, Cundinamarca.



“Sigue la investigación”

El padre de la pequeña aseguró que “su hija no se iría sola” sin permiso o sin alguien a su lado, por eso sigue sin descartar que algún tercer esté detrás de este crimen, por eso, al igual que el abogado esperará más resultados para sacar un dictamen de este hecho.

“No se evidencian rasgos de algún otro proceso que le hayan hecho a Valeria, a nivel sexual o físico, preliminarmente. Se siguen las líneas de investigación (…) Le expresé al señor vicefiscal que conocemos a nuestra hija que ella no se fue, esperamos dar con los responsables de estos hechos”, expresó.