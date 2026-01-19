Por una licencia falsa, logran la captura de un hombre con orden vigente por tentativa de homicidio

Un procedimiento rutinario de control vial terminó dejando al descubierto a un hombre con una orden de captura vigente por tentativa de homicidio. El hecho se registró en la vía que comunica a los municipios de San Francisco y Supatá, en Cundinamarca, durante actividades de prevención, registro y control adelantadas por uniformados de la estación de Policía de San Francisco.

De acuerdo con el reporte oficial, en el marco de la ofensiva integral contra el delito, la Policía Nacional capturó a un hombre de 44 años por los presuntos delitos de uso de documento falso y falsedad marcaria. La detención se produjo luego de que el sujeto se identificara ante las autoridades con una licencia de tránsito que despertó sospechas durante la verificación de rutina.

Al ingresar los datos suministrados por el conductor en los sistemas de información de la Policía Nacional, los uniformados detectaron inconsistencias entre el número de cédula, la licencia de tránsito presentada y la placa de la motocicleta en la que se movilizaba, lo que llevó a establecer que el documento no era original.

Ante esta situación, el hombre fue capturado en flagrancia por el delito de uso de documento falso y falsedad marcaria. Sin embargo, la verificación permitió, además, confirmar que el detenido tenía una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio, lo que agravó su situación judicial.



Tras la detención, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso judicial. Posteriormente, un juez de control de garantías legalizó la captura, teniendo en cuenta que tanto el documento presentado como el sistema de identificación del vehículo no correspondían a registros auténticos.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la comunidad para que denuncie oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la línea de emergencia 123.