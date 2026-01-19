En vivo
Por una licencia falsa, logran la captura de un hombre con orden vigente por tentativa de homicidio

El detenido en un puesto de control en la vía que comunica a los municipios de San Francisco y Supatá, tenía una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio.

Capturan a hombre por intento de homicidio
Capturan a hombre por intento de homicidio
Fiscalía General de la Nación
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

