Revelan nuevos detalles de creciente que se llevó carro en Cundinamarca: “Pidieron auxilio”

En Silvania, Cundinamarca, una creciente súbita que desbordó las quebradas Hato y Yayata dejó una persona muerta, otras más desaparecidas y varios vehículos arrastrados por la fuerza del agua.

Una de las emergencias ocurrió hacia las 9:00 de la noche, cuando tres vehículos transitaban por un puente en medio de un fuerte aguacero. Dos de ellos quedaron aprisionados contra los muros de una vivienda.

Blu Radio habló con uno de los conductores afectados, quien relató los momentos de angustia que vivió. El hombre contó que logró pasar por Silvania cuando “venía un aguacero muy duro” y que alcanzó a cruzar la avalancha antes de que creciera. Ya cerca del puente, vio cómo el nivel del agua subía rápidamente.



¿Cómo ocurrió la emergencia?

Según su testimonio, dos personas en camionetas estaban advirtiendo que no siguieran avanzando: “Estaban pidiendo auxilio que no pasáramos, que no nos mandáramos”.

El conductor aseguró que vio cómo un carro pequeño comenzó a girar en un remolino cerca del puente. Dentro del vehículo, una mujer abrió la puerta “como pidiendo auxilio”, pero nada pudo hacerse:



“Eso fue en cuestiones de menos de un minuto, llegó y se lo llevó el remolino por debajo del puente”. Minutos después, una joven —identificada como Sara— fue hallada con vida y trasladada en ambulancia a Silvania.

Otro habitante del sector también describió la emergencia. Afirmó que la lluvia era tan fuerte que el ruido impedía comunicarse. Contó que intentó alertar a los ocupantes del vehículo: “Yo les hice señas de que se devolvieran, de que no pasaran”.

Sin embargo, vio cómo el carro avanzó hasta el borde y desapareció: “El carrito lo que hizo fue aquí y desapareció”. Agregó que una mujer alcanzó a abrir la puerta, pero él no sabía si decirle que se lanzara porque tampoco sabía cómo actuar.

Publicidad

Los organismos de socorro de Fusagasugá y Silvania trabajaron durante la madrugada, pero suspendieron la búsqueda por falta de visibilidad. En la noche fue hallado sin vida Segundo Villota, adulto mayor de 55 años.

Su familia también viajaba en el vehículo: Ana Lucía Villota, de 16 años, continúa desaparecida; Teresa y Manuela Sofía Villota, junto con sus mascotas, están entre las personas que se retomarían a buscar en la mañana. Una persona lesionada fue trasladada a un centro médico.

La segunda emergencia ocurrió más arriba en el municipio, cuando la quebrada Yayata se desbordó afectando varias viviendas. Una de las habitantes relató que todo ocurrió después de las 10:00 p. m.

Publicidad

Aseguró que llamó a su hijo por temor a quedarse sola con su hija, y en ese momento sintió que la cama se movía: “Yo dije está temblando”.

Instantes después, su hija gritó que el barro había entrado a la casa. La creciente ingresó a las habitaciones y cortó la luz. Aunque no se llevó un carro, sí arrastró varias motocicletas.

El alcalde de Silvania, Ricardo Pulido, estuvo durante toda la madrugada haciendo seguimiento al censo de damnificados. Informó que no se registraron heridos ni más pérdidas humanas en la zona afectada por la quebrada Yayata, pero sí la destrucción de viviendas ubicadas sobre la margen del río.

Sobre el caso del vehículo arrastrado por la avalancha, confirmó: “Llevaba cinco ocupantes, de los cuales una persona pudo salir y se salvó, pero hemos hallado un cadáver… corresponde a una persona aproximadamente 50 años de edad”.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: