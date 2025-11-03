TransMilenio llegará hasta otro municipio, además de Soacha: eliminará los trancones en la 80

Bogotá y Cundinamarca continúan fortaleciendo su integración en materia de movilidad. Uno de los proyectos más ambiciosos en esa línea es la expansión de TransMilenio hacia otro municipio, además de Soacha, una medida que busca conectar mejor los territorios con la capital y aliviar la presión sobre los principales corredores viales.

La Calle 80 es uno de los puntos más congestionados para quienes se movilizan desde el occidente hacia la ciudad. A diario, miles de conductores provenientes de las localidades de Suba y Engativá, así como de municipios cercanos, enfrentan largas demoras por el alto flujo vehicular.

Ante esta realidad, la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la Agencia Regional de Movilidad y el Banco Mundial firmaron un convenio que da luz verde a los estudios para ampliar la vía y fortalecer la infraestructura del sistema de transporte.



Ampliación de la Calle 80: inversión y beneficios

El proyecto contempla la construcción de un tercer carril entre la glorieta de Siberia y el puente de Guadua, con una inversión cercana a los 13.440 millones de pesos para la fase de prefactibilidad. En esta etapa se evaluarán aspectos técnicos, financieros y ambientales bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Según la Región Metropolitana, esta ampliación no solo mejorará la conectividad, sino que también reducirá los tiempos de desplazamiento y las emisiones contaminantes, además de fortalecer el sistema logístico del occidente de la ciudad.



El plan incluye la reubicación del patio-taller del Portal 80 y la adecuación de la infraestructura necesaria para la operación de TransMilenio. Con esto, se busca facilitar la integración del sistema con el transporte regional e intermunicipal, beneficiando a miles de pasajeros que viajan diariamente desde la Sabana hacia Bogotá.

TransMilenio podría llegar hasta Cota

De forma paralela, las autoridades regionales analizan la posible extensión de TransMilenio hasta el municipio de Cota. El secretario de Movilidad, Diego Jiménez, y el director de la Región Metropolitana, Luis Felipe Lota, confirmaron que esta opción permitiría una conexión directa entre Cota y Bogotá a través del corredor occidental.

La propuesta contempla la creación de un Centro de Intercambio Modal (CIM) en Siberia, donde confluirían rutas intermunicipales, transporte regional y el sistema TransMilenio. No obstante, para que este proyecto sea una realidad, el municipio deberá adherirse formalmente a la Región Metropolitana, como ya lo han hecho Soacha y Fusagasugá.

Con estos avances, Bogotá y Cundinamarca dan un paso firme hacia un modelo de movilidad metropolitana más eficiente, sostenible e integrado, que no solo busca descongestionar las vías, sino también acercar a miles de ciudadanos a mejores oportunidades laborales, educativas y de bienestar.