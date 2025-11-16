En vivo
Pacífico  / A cuatro asciende el número de lesionados en ataque a estación de Policía en Cali

A cuatro asciende el número de lesionados en ataque a estación de Policía en Cali

El ataque, al parecer, sería una retaliación al operativo realizado en el departamento del Cauca, en el que fue abatido alias 'Veneno'.

