A cuatro asciende el número de lesionados en ataque a estación de Policía en Cali

Las autoridades en Cali entregaron más detalles de la explosión ocurrida en la noche del sábado, en inmediaciones de la estación de Policía del sector de Los Mangos, al oriente de la ciudad. El hecho al parecer sería una retaliación por la más reciente operación adelantada en el norte del departamento del Cauca, contra el frente 'Jaime Martínez', de las disidencias de las Farc.

El ataque se perpetró horas después de la ofensiva en la que se confirmó la muerte de Jhon James Ararat, alias 'Veneno', cabecilla de una de las comisiones del grupo armado, quien habría participado activamente de por lo menos seis atentados ocurridos en los departamentos de Cauca y Valle en los últimos dos años.

Tomado de redes sociales.

"Presuntamente habría una retaliación en contra de nuestra Policía, se activa una granada que no tuvo afectación en la infraestructura, y estamos en el proceso de investigación con nuestra Policía judicial y la Fiscalía. Recordemos que hay una recompensa hasta de 400 millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar a responsables de atentados terroristas en Cali", dijo el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Por otra parte, la Secretaría de Salud Distrital confirmó que el número de lesionados por esta explosión ascendió a cuatro, todos ya fuera de peligro, tras ser atendidos inmediatamente. Tres de ellos fueron trasladados a la Policlínica y un civil que fue llevado a una clínica privada.



"Tenemos el reporte de que dos por fortuna ya tuvieron egreso hospitalario con lesiones leves, y los otros dos se encuentran en observación para ser valorados por cirugía plástica con posible manejo quirúrgico, debido a las características de sus lesiones. Por fortuna ninguno de ellos reviste gravedad", indicó Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.