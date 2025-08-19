A través de redes sociales convocan multitudinarias rumbas en el oriente de Cali

Las calles del barrio Marroquín, en el oriente de Cali se están convirtiendo en una nueva zona de rumba al aire libre. Cada fin de semana, cientos de personas llegan al sector para escuchar música a alto volumen, consumir licor y bailar.

Esta situación está siendo convocada por creadores de contenido a través de redes sociales, donde citan la hora y el lugar específico de estas rumbas.

La fiesta más reciente ocurrió el pasado fin de semana, y llegó al punto de tener que ser intervenida por la Policía, junto a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, ahí varias de personas fueron detenidas, por participar de esta fiesta que no cuenta con los permisos de las autoridades.

"Esto no pasó solo este fin de semana, no pasa de forma autónoma, estas son fiestas sin permiso que pasan de forma natural, y cada semana como autoridades debemos trabajar en ellas. Tenemos alertas tempranas identificando los puntos más críticos y por eso estamos desplegados ahí", indicó Natalia Zuluaga, coordinadora de gestión territorial de la secretaría de Seguridad y Justicia.

Las autoridades reiteraron que estos espacios deben ser dialogados con la comunidad para evitar mayores afectaciones, y que se cuenta con un equipo de más de 70 funcionarios para garantizar el orden en esta zona de la ciudad.