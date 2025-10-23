En vivo
Alcalde de Cali rechaza idea de una constituyente y pide al Gobierno enfocarse en la seguridad

Alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, señalando que no está de acuerdo con esa iniciativa, especialmente cuando faltan solo diez meses para que termine el actual gobierno.

“No estoy de acuerdo con una constituyente, mucho menos faltando 10 meses para que se acabe el gobierno”, afirmó Eder, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no buscará impulsar una reforma de este tipo.

El mandatario caleño agregó que, el Gobierno Nacional, debería centrar sus esfuerzos en una administración responsable del país durante el tiempo que le resta.

“En estos 10 meses que le quedan de gobierno, el presidente debe enfocarse en administrar responsablemente nuestro país. Eso significa más recursos para la seguridad, fortalecer las relaciones bilaterales especialmente con Estados Unidos, y perseguir, capturar y erradicar a los grupos ilegales y narcoterroristas que están golpeando a los colombianos”, expresó Eder.

El alcalde también subrayó la necesidad de mejorar las condiciones económicas para que más empresas puedan crecer y generar empleo en el país, como una forma de fortalecer el desarrollo nacional.

