Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan agentes de tránsito de Cali por exigir dinero para no imponer comparendos

Investigan agentes de tránsito de Cali por exigir dinero para no imponer comparendos

La Fiscalía investiga a los funcionarios por, presuntamente, exigir dinero a conductores y pedir que lo consignaran en sus cuentas personales para evitar los comparendos en los puestos de control.

Fiscalía investiga a agentes de tránsito de Cali por presunta corrupción
Agente de tránsito Cali, referencia.
Foto: Secretaría de Movilidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Se trata de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, al parecer, contra ocho agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes, por denuncias ciudadanas, estarían vinculados en un presunto caso de corrupción por cobrar dinero a conductores a cambio de no imponerles comparendos.

De acuerdo con Carlos Guerrero, abogado de la Secretaría de Movilidad, los hechos se habrían presentado en medio de su ejercicio en los diferentes operativos que se realizan en la ciudad, y de comprobarse, los agentes podrían ser apartados de sus funciones.

"Hasta el momento, lo que tenemos conocimiento es que la Fiscalía ha agrupado algunos agentes que, bajo el mismo modus operandi, vienen pidiéndole dinero a las personas. Ese caso la Fiscalía lo ha catalogado como el caso 'Vive Cien', y si la Fiscalía decide vincularlos formalmente a la investigación, lo más probable es que solicite medida de aseguramiento en contra de ellos para evitar que sigan cometiendo esta conducta, es decir, apartarlos del cargo", dijo Guerrero.

Aunque por ahora se desconoce la identidad de los agentes de tránsito, sí se pudo conocer, por parte del ente investigador, que presuntamente los funcionarios estarían cobrando 100.000 pesos, dinero que les piden a los ciudadanos depositar en sus cuentas personales. Ante esto, desde la dependencia manifestaron que, para esclarecer el caso, facilitarán los procesos que sean necesarios.

"Nosotros, como Secretaría, estamos dispuestos y le hemos manifestado a la Fiscalía que estamos completamente disponibles y abiertos para que ella venga, investigue y nos requiera todos los documentos o todo lo que necesite para adelantar adecuadamente la investigación. Ese es el compromiso que tenemos nosotros con la Fiscalía", manifestó el abogado de la Secretaría de Movilidad de Cali.

A este caso se suma también el de 27 funcionarios de la Secretaría de Movilidad que fueron denunciados este año por cobrar dinero para borrar multas a los conductores infractores. La investigación ya dejó a varios de ellos privados de la libertad.

