Persiste la intolerancia entre conductores y agentes de tránsito en las calles de Cali

Un nuevo hecho de intolerancia entre conductores y agentes de tránsito en las calles de Cali se registró en la tarde de este miércoles. En redes sociales se conoció una presunta agresión por parte de un funcionario de la secretaría de Movilidad contra un motociclista.

El hecho se habría registrado en el centro de la ciudad, a la altura de la Avenida Las Américas con calle 18, en medio de un puesto de control vial que se adelantaba en esa zona.

En el video se evidencia la discusión que el conductor sostiene con el agente de tránsito después de la supuesta agresión. Según el motociclista, el agente le habría golpeado el rostro cuando este no acató su llamado de atención.

"El señor agente del número 466... me tiraste la moto y me tocó sostenerme de vos... Y ¿por qué se levantó la moto? porque usted me cogió el clutch, vea como me volvió el ojo", es la discusión que se registra en el video.

Cabe resaltar que el agente 466, es José Félix Angulo, mismo funcionario que en el pasado mes de mayo fue víctima de una agresión verbal con comentarios racistas por parte de un barman que tenía mal estacionada su motocicleta, en inmediaciones del Parque del Perro, hecho que en su momento generó rechazo en la comunidad.

"Rechazamos cualquier acto de agresión, bien sea que provenga de un ciudadano o de cualquier agente de tránsito adscrito a esta institución. Iniciaremos cualquier investigación disciplinaria o penal en contra de cualquier agente que agreda injustificadamente a un ciudadano", aseguró Gean Carlos Guerrero, abogado Penalista de la Secretaría de Movilidad Cali.

Según las autoridades, el conductor implicado no contaba con su documentación al día, por lo que tampoco se permitirán reacciones a la defensiva para evadir el control por parte de los agentes de tránsito.

Hay que señalar que este es el segundo incidente de la semana donde agentes de tránsito se ven involucrados en presuntas agresiones contra conductores en la ciudad, por lo que desde la Personería Distrital anunció actuaciones disciplinarias correspondientes.

"El ejercicio de la autoridad no otorga patente de corso para vulnerar la integridad y dignidad de las personas, y recuerda que todo servidor público que incurra en abusos de poder se expone a las sanciones disciplinarias y penales a que diera lugar", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.