Alcalde electo Alejandro Eder denuncia ola de nombramientos en Emcali para “amarrar directivos”

El alcalde electo de Cali, Alejandro Eder , asegura que ha sido imposible que la actual administración, en cabeza de Jorge Iván Ospina , entregue a su comité de empalme información sobre el nombramiento de funcionarios de alto nivel en las empresas municipales de Cali.

Asegura que se están nombrado en cargos importantes de estas empresas de servicios públicos a personas cercanas a Ospina. Por esta razón, Eder está pidiendo que la Procuraduría intervenga a Emcali.

"Caleños, en los últimos días nos han llegado denuncias sobre una ola de nombramientos de Emcali , buscando dejar seleccionados y amarrados a funcionarios del nivel directivo para afectar así la administración entrante , por eso, he pedido que la Procuraduría intervenga" expresó Alejandro Eder, alcalde electo.

También denuncia Alejandro Eder que la actual Alcaldía de Cali, sin criterios ni objetivos, y de manera acelerada, intenta elegir al nuevo rector del Instituto Popular de Cultura IPC. La actual rectora es amiga de Jorge Iván Ospina y participa en el proceso para quedarse en el cargo.

"Pretenden en cinco días elegir un rector que estará por cuatro años. Mi obligación como alcalde electo es proteger los intereses de los ciudadanos, hago un llamado a los funcionarios actuales de la alcaldía a que no se presten para estos actos dudosos e inmorales" dijo Eder.

Eder interpuso una acción de tutela para detener ese proceso de selección.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le respondió a Eder en su cuenta.

"No es cierto que no se le ha entregado la información de Emcali. La misma se ha orientado como define la ley y cuando ha demandado ser ampliada así se ha realizado , y me uno a todos los que solicitan una auditoria fiscal a toda la entidad".

Con respecto al IPC, Ospina dijo lo siguiente:

“Las Instituciones Universitarias disponen del precepto Constitucional de Autonomía Universitaria y es su consejo directivo quien define y rige sus autoridades y no me parece nada equivocado q de manera pública dicho Consejo convoque a los interesados a ocupar el cargo de rector”.

