Alcaldía de Tangua, bajo escrutinio por contratación: 61 contratos sin licitación formal

La Secretaría de Transparencia identificó graves irregularidades en los procesos de contratación pública llevados a cabo por la Alcaldía de Tangua, en el departamento de Nariño, durante el periodo 2020–2025.

Los hallazgos revelan presuntos actos contrarios a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia que deben regir la gestión pública.



Principales hallazgos

Fraccionamiento de contratos:

Se adjudicaron 61 contratos a un mismo contratista por más de $1.360 millones, muchos de ellos con objetos similares, tiempos cortos de ejecución y bajo la modalidad de mínima cuantía. Este patrón sugiere una estrategia deliberada para fraccionar contratos y evitar procesos de licitación pública.



Conflicto de interés:

Se identificó que el contratista tuvo participación directa en las etapas precontractuales de los mismos procesos donde posteriormente resultó beneficiado, lo que configura un posible caso de interés indebido en la contratación.



Presunta colusión entre contratistas:

Se evidenciaron coincidencias en contrataciones realizadas con otras alcaldías del departamento, lo que apunta a un posible entramado para distribuir contratos y validar experiencia entre oferentes vinculados entre sí.



Acciones tomadas:

Como resultado de estos hallazgos, la Secretaría de Transparencia ha remitido la información recopilada a las siguientes entidades para que se adelanten las investigaciones correspondientes en el ámbito penal, fiscal y disciplinario:

