Alias ‘El Loco’ usaba un cocodrilo para desaparecer personas: cayó en Buenaventura

La Policía en el Valle del Cauca dio un contundente golpe a la banda delincuencial 'Los Espartanos' de Buenaventura con la captura de uno de sus hombres encargado de extorsionar y cometer desapariciones forzosas.

Se trata de Robinson Zuluaga Arroyo, conocido en el alias de 'El Loco', quien fue capturado en un operativo que se llevó a cabo entre la Policía Nacional y la Armada en el barrio Viento Libre, de la comuna 4 de Buenaventura.

Según la investigación, el sujeto usaba un método bastante cruel en donde usaba un cocodrilo para desaparecer a sus víctimas.

Blu Radio BLU Radio, cocodrilo / Foto: Referencia AFP

"Logramos materializar una orden de captura en contra de Robinson Zuluaga Arroyo. Este individuo es señalado de presuntamente colaborar con el grupo delincuencial organizado 'Los Espartanos', el cual se encontraba vinculado a graves hechos de desaparición forzada. En diligencias anteriores, nuestras unidades le incautaron un cocodrilo que, de acuerdo a las investigaciones, habría sido utilizado como método de desaparecer personas", dijo el teniente Coronel Daniel Peralta, Comandante (E) del Distrito Especial dela Policía de Buenaventura.

Alias ‘El Loco’ presenta antecedentes por homicidio, tráfico de estupefacientes y aprovechamiento ilícito de recursos naturales.