Anuncian nuevo plantón por incumplimiento con transporte escolar en zona rural de Cali

Padres de familia de por lo menos 14 instituciones educativas de zona rural de Cali, anunciaron un nuevo plantón en la sede de la Secretaría de Educación para este próximo martes 25 de febrero, según ellos por el incumplimiento de la dependencia con el transporte escolar, el cual arrancaba este 24 de febrero.

Manifestaron que no tener el servicio, les está ocasionado afectación a la calidad educativa de los menores de edad, así como también a su económica para movilizar a los estudiantes que ya cumplieron un mes sin el transporte.

"Estamos organizando un plantón, por eso estamos convocando a la gente con tiempo para que lleguen bastantes, porque son varias escuelas de zona rural, y ya sabemos que mañana 24 de febrero no habrá transporte, entonces nos toca a nosotros ponernos a buscar porque los estudiantes han faltado mucho y están perdiendo sus clases, y es plata que estamos gastando y eso tampoco nos devolverán", Diana Rojas, madre de uno de los estudiantes.

En redes sociales, José Darwin Lenis, ex secretario de educación de la anterior administración con un documento, denunció que al momento no se ha elegido el operador que entraría a prestar el servicio, cuyo proceso se adelanta a través de una bolsa mercantil.

Publicidad

"Son más de 20.000 niños que se quedan sin el transporte escolar, eso es inaudito, y lo que había dicho la secretaria de educación que el transporte se iba a prestar el lunes 24 de febrero ya no es así, porque en un documento de la bolsa mercantil de Colombia, dice que el 4 de marzo se sentarán a revisar el oferente, lo que tomara unos días más", explicó Lenis.

Entre tanto, algunos padres de familia, argumentan que por esto varios de los estudiantes prefieren abandonar el colegio, lo que aumenta la deserción escolar.

"Son estudiantes de estrato 1 y 2 que se están viendo afectados, y no tener el operador hace que se extiendan más los días, queremos pedirle a la Secretaría de Educación y la Alcaldía que por favor avancen con este proceso, porque nosotros no sabemos que va a pasar esta nueva semana que inicia y ellos no quieren ir ya, eso es peor porque aumenta la deserción", explicó uno de los padres de los estudiantes.

De los más de 20.000 estudiantes afectados, incluido Cali, solo en zona rural son 7.000, y sobre esta novedad desde la secretaria de educación hasta el momento no han emitido ningún pronunciamiento oficial, a pesar de que en varias oportunidades indicaron que el transporte iniciaría este lunes.