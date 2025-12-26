ONG Provea denuncia falta de transparencia en la liberación de detenidos en Venezuela

En las últimas horas, Venezuela ha sido escenario de un nuevo proceso de excarcelaciones de ciudadanos detenidos por motivos políticos, una medida que, aunque representa un "alivio colectivo" para las familias en vísperas de Navidad, está marcada por la falta de transparencia y la discrepancia en las cifras oficiales.

Mientras el Ministerio de Justicia de Servicios Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro reporta la liberación de 99 personas, organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal y Provea manejan datos significativamente menores, confirmando apenas entre 45 y 70 ciudadanos liberados mediante una verificación caso por caso.

Nicolás Maduro Foto: AFP

Opacidad en el proceso y condiciones de libertad

Óscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, ha calificado la situación como un panorama de "absoluta opacidad". Según explicó, no se trata de una libertad plena, sino de una excarcelación bajo medidas cautelares, lo que implica una libertad condicionada tras haber sido imputados por delitos graves como terrorismo.

Murillo denunció que esta práctica es parte de un modelo autoritario donde la arbitrariedad reina, señalando que muchas de estas salidas ni siquiera cuentan con la firma de un juez al momento de producirse. Además, el gobierno ha sido criticado por revictimizar a los detenidos en comunicados donde se les acusa de haber sido "engañados".



Perfil de los detenidos y contexto represivo

La gran mayoría de los beneficiados por estas medidas fueron arrestados en el contexto post-electoral del 28 de julio de 2024, en lo que se describió como "redadas abiertas". Entre los confirmados se encuentran:



Un grupo minoritario vinculado a movimientos políticos y logística electoral.

Un grueso de ciudadanos comunes que fueron detenidos en las calles de forma aleatoria, en algunos casos tras la revisión arbitraria de sus teléfonos celulares.

Jóvenes de diversos estados que fueron trasladados a cárceles distantes de sus lugares de origen, lo que agravó el sufrimiento de sus familias debido a la falta de recursos para visitarlos.

"Insuficiente"

A pesar de las liberaciones, la cifra de presos políticos en Venezuela sigue siendo alarmante, superando las 900 o incluso 1,000 personas según diversos registros. Provea subraya que este ciclo de represión es inédito en la historia contemporánea del país, con al menos cinco oleadas represivas registradas solo en 2024.



La organización también destaca que figuras clave y presos de conciencia siguen tras las rejas. Es el caso de Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido tras solicitar aclaraciones sobre los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia, quien permanece en el Sebin. Asimismo, defensores de derechos humanos y el núcleo de apoyo de líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González continúan privados de su libertad, lo que lleva a concluir que estas excarcelaciones no representan un cambio real en la política de persecución del Estado.

Escuche aquí la entrevista: