En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ONG Provea denuncia falta de transparencia en la liberación de detenidos en Venezuela

ONG Provea denuncia falta de transparencia en la liberación de detenidos en Venezuela

Mientras el Ministerio de Justicia de Servicios Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro reporta la liberación de 99 personas, organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal y Provea manejan datos significativamente menores, confirmando apenas entre 45 y 70 ciudadanos liberados mediante una verificación caso por caso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad