Anuncian operación militar contra minería ilegal en la región del Naya, límites entre Valle y Cauca

Históricamente, la región del Naya es una de las rutas estratégicas de los grupos armados ilegales para el transporte de economías ilícitas desde el suroccidente del país hacia el océano Pacífico, siendo el narcotráfico y la minería ilegal su principal fuente de producción.

Hoy en día, la región está siendo afectada por las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', principalmente por el frente 'Jaime Martínez', autor de múltiples atentados en los departamentos de Valle y Cauca. Por lo que se anunció que antes de finalizar el año se iniciará una intervención en la zona para cerrar las minas ilegales.

Minería ilegal en Colombia Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

"Tenemos un compromiso con el ministro de Defensa que es cerrar las minas ilegales en el río Naya, hemos venido trabajando en eso, y ya dijo que está la operación lista. Más o menos en noviembre se van a estar conociendo las acciones. Es fundamental porque son los ingresos más importantes de las economías ilegales que están fortaleciendo a toda la delincuencia que está atacando a nuestro Ejército y Policía", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Cabe señalar que en el año 2024 se realizó una operación similar contra la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde se logró clausurar por completo las bocaminas que estaban afectando el ecosistema de la región. Dejando libre de minería ilegal este sector.