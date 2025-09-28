En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Pacto Histórico
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Anuncian operación militar contra minería ilegal en la región del Naya, límites entre Valle y Cauca

Anuncian operación militar contra minería ilegal en la región del Naya, límites entre Valle y Cauca

Actualmente, la región está siendo afectada por las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', principalmente por el frente 'Jaime Martínez'.

Región del Naya
Comisión de la Verdad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

Históricamente, la región del Naya es una de las rutas estratégicas de los grupos armados ilegales para el transporte de economías ilícitas desde el suroccidente del país hacia el océano Pacífico, siendo el narcotráfico y la minería ilegal su principal fuente de producción.

Vea también:

  1. Golpe a la minería ilegal: FAC incauta maquinaria y captura a 44 personas en Cundinamarca
    Minería ilegal en Colombia
    Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana
    Nación

    Golpe a la minería ilegal: FAC incauta maquinaria y captura a 44 personas en Cundinamarca

Hoy en día, la región está siendo afectada por las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', principalmente por el frente 'Jaime Martínez', autor de múltiples atentados en los departamentos de Valle y Cauca. Por lo que se anunció que antes de finalizar el año se iniciará una intervención en la zona para cerrar las minas ilegales.

Golpe a la minería ilegal: FAC incauta maquinaria y captura a 44 personas en Cundinamarca
Minería ilegal en Colombia
Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

"Tenemos un compromiso con el ministro de Defensa que es cerrar las minas ilegales en el río Naya, hemos venido trabajando en eso, y ya dijo que está la operación lista. Más o menos en noviembre se van a estar conociendo las acciones. Es fundamental porque son los ingresos más importantes de las economías ilegales que están fortaleciendo a toda la delincuencia que está atacando a nuestro Ejército y Policía", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Cabe señalar que en el año 2024 se realizó una operación similar contra la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde se logró clausurar por completo las bocaminas que estaban afectando el ecosistema de la región. Dejando libre de minería ilegal este sector.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Minería Ilegal

Dilian Francisca Toro

Publicidad

Publicidad

Publicidad