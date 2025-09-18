Golpe a la minería ilegal: FAC incauta maquinaria y captura a 44 personas en Cundinamarca

En múltiples operativos realizados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana a través del Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, se han reforzado las operaciones en contra de la extracción ilegal de carbón y la operación informal de pequeñas ladrilleras en Cundinamarca; esto de manera articulada y coordinada con el Grupo de Caballería Mecanizado No.13 del Ejército, la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR.

Operaciones en contra de la extracción ilegal de carbón Foto: Fuerza aeroespacial Colombiana

De esta manera, en lo corrido de 2025, se han ejecutado 14 operaciones en los municipios de Lenguazaque, Villapinzón, Suesca y Bogotá. Estas acciones se llevaron a cabo y consiguieron las capturas de 44 personas en flagrancia por el delito de daño en los recursos naturales, la intervención de 18 unidades de producción minera a cielo abierto y la incautación de 2 camiones de carga, 2 retroexcavadoras, 2 compresores y 2 motosierras.

Estos contundentes operativos, realizados en el marco del Plan Ayacucho Plus de las Fuerzas Militares, han logrado, en este año, una afectación valorada en casi cinco mil millones de pesos.

Durante las operaciones, la Fuerza Aeroespacial ha aportado información de inteligencia aérea, con el fin de determinar el actuar delictivo de quienes realizan la explotación ilegal de estos recursos naturales a cielo abierto, en varios municipios de Cundinamarca.



Adicionalmente, el Comando Aéreo de Transporte Militar de la FAC afirmó que seguirá apoyando el desarrollo de acciones definitivas en contra de la minería informal, en busca de proteger el medio ambiente de los habitantes de sus municipios vecinos.

