Asesinato de padre y madrastra de Big Popa sería una represalia contra otro familiar

Continúa la investigación para esclarecer el ataque armado al interior de una vivienda del barrio El Vergel al oriente de Cali, donde fueron asesinados el padre y la madrastra del artista de música urbana Luis Alberto Prado, conocido como Big Popa, quien además, es promotor del programa en la Buena, para evitar que los jóvenes de la ciudad se involucren en hechos de violencia.

La Policía se encuentra recolectando testimonios y elementos en el lugar de los hechos, para esclarecer este ataque, y determinar las causas que desencadenaron el crimen.

Mientras adelantaba los trámites en Medicina Legal, el cantante señaló que su papá y su madrastra habrían sido asesinados como represalia a un problema que otro familiar habría tenido.

"Se metieron esos manes y les dieron a ellos dos. No es justificante, meter a una persona que no tiene nada que ver con los problemas de otro, dicen que fue por algo de uno de los nietos de ella y pagaron los que no tenían que pagar. Uno lo deja en manos de Dios, porque ni a los malos les dan como les dieron a mi papá y a doña Aura", señaló Big Popa.

Para encontrar a los autores materiales e intelectuales del crimen, las autoridades han ofrecido 50 millones de pesos como recompensa.