Atentan contra el senador Temístocles Ortega en Cauca

El senador y exgobernador Temístocles Ortega denunció este jueves que fue víctima de un atentado cuando su comitiva se desplazaba por el sector conocido como El Túnel, en la vía que conduce a Popayán, Cauca. Según relató en su cuenta de X, el vehículo en el que se movilizaba recibió seis impactos de bala tras ser atacado por delincuentes armados que se movilizaban en dos automóviles, uno adelante y otro detrás de la caravana.

De acuerdo con su versión, el conductor del esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un escolta de la Policía lograron evadir el ataque al abrirse paso con el vehículo y continuar la marcha pese a la persecución. “Fuimos perseguidos hasta la entrada de Popayán, pero el conductor impidió que nos alcanzaran. Salimos por fortuna todos ilesos”, señaló el senador.

Ortega afirmó además que había solicitado a la UNP el refuerzo de su esquema de seguridad y reiteró su preocupación por la situación de orden público en el departamento. “Muy difícil la situación de inseguridad del Cauca”, añadió en su publicación.

En el sitio El Túnel a esta hora antes de Popayán fuimos atacados con por delincuentes con armas largas y cortadas que se movilizaban en dos carros -uno delante y otro atrás-, el vehículo recibió 6 impactos. Logramos escapar gracias a la pericia y valentía del conductor de la… pic.twitter.com/8KvpGBYaib — Temistocles Ortega (@temisortega) November 14, 2025

En sus redes sociales, la Procuraduría General de la Nación rechazó el atentado: "El procurador general, Gregorio Eljach, condena atentado contra el senador Temístocles Ortega, cuando se movilizaba hacia Popayán. Urge atender solicitud para revisar su esquema de seguridad y poner freno a los violentos. No podemos permitir que bandidos vuelvan a sumir a Colombia en el temor y la zozobra".



Horas antes en la misma vía Panamericana, cerca del municipio de Rosas, aparecieron “Como Pedro por su casa” hombres armados con fusiles, vestidos de camuflado. Allí obligaron a los conductores a detener vehículos de carga, los atravesaron en la carretera, dispararon a las llantas y pintaron grafitis del frente Carlos Patiño de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.

Mientras tanto en la vía Buga - Buenaventura, el tránsito de vehículos también estuvo suspendido algunas horas por la aparición de tres cilindros con emblemas de las mismas disidencias de las Farc. Al final la Fuerza Pública descartó que tuvieran explosivos, pero la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que estas acciones son la respuesta a los bombardeos de la Fuerza Pública contra campamentos de alias 'Mordisco'.

En las últimas 48 horas se reportaron ataques contra estaciones de Policía en los municipios Padilla, Suárez, Caloto, Cauca Inzá y El Patía y Timbío, Cauca.

Contexto reciente de ataques a autoridades regionales

El atentado contra el senador se produce en medio de una semana marcada por hechos similares contra otros funcionarios públicos. El lunes, el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, también salió ileso de un ataque armado en la vía que comunica a Fortul con Tame. El mandatario regional informó brevemente del incidente a través de redes sociales, mientras que imágenes difundidas posteriormente muestran los impactos de bala en la camioneta blindada en la que viajaba.

La situación generó rechazo por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó el hecho como “un ataque a la institucionalidad, a la democracia y a todos los ciudadanos que esperan gobernabilidad y seguridad”. El funcionario recordó que el Gobierno ha intensificado las medidas de protección para mandatarios regionales, líderes sociales y servidores públicos.