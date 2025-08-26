Publicidad

Autoridades y gremios anuncian plan para recuperar zona afectada por atentado en Cali

A través de campañas están recolectando recursos y, con la solicitud del apoyo internacional, buscan restaurar viviendas y comercios afectados por el atentado en la base aérea.

En Cali recolectan ayudas para damnificados del atentado de la semana pasada.
En Cali recolectan ayudas para damnificados del atentado de la semana pasada.
Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 05:18 p. m.

A casi una semana de la tragedia que se registró en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali y los barrios aledaños, las autoridades, desde el punto donde fueron dejados los camiones cargados con explosivos, dieron a conocer el plan de intervención en la zona para recuperar el sector.

El balance final dejó más de 180 casas perjudicadas y por lo menos 23 locales comerciales destruidos. Para poder ayudar a las personas damnificadas se está recogiendo dinero, enseres y elementos de construcción en varios puntos que fueron habilitados en Cali.

“Usted que es caleño, que es colombiano y quiere apoyar al sector de la base, necesitamos de su ayuda hoy más que nunca, porque con una Vaki que tenemos, allí estamos haciendo la recolección de recursos y dineros efectivos, y también enseres donde los centros comerciales han abierto sus puertas, como el Centro Comercial Unicentro, como Palmetto y Chipichape“, dijo Mabel Lara, secretaria de desarrollo económico de Cali.

Y es que para poder que la zona dinamice su economía nuevamente, también se ha solicitado el apoyo de organismos internacionales para que puedan donar las ayudas que serán entregadas posteriormente a los afectados.

“Extendemos a organismos de cooperación internacional, a todos los actores que puedan ayudar a esta región, a las embajadas que nos permitan generar un diálogo que permita consolidar unos apoyos para restaurar esta zona de la ciudad “, manifestó Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité intergremial y empresarial del Valle del Cauca.

Este atentado dejó afectación en viviendas, hoteles, tiendas, supermercados, restaurantes y diferentes emprendimientos, por lo que la secretaría de vivienda, riesgos, salud, bienestar social, entre otras dependencias, junto con el sector privado se encuentran en la zona brindando las atenciones a las personas perjudicadas.

