Autoridades y gremios anuncian plan para recuperar zona afectada por atentado en Cali

A casi una semana de la tragedia que se registró en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali y los barrios aledaños, las autoridades, desde el punto donde fueron dejados los camiones cargados con explosivos, dieron a conocer el plan de intervención en la zona para recuperar el sector.

El balance final dejó más de 180 casas perjudicadas y por lo menos 23 locales comerciales destruidos. Para poder ayudar a las personas damnificadas se está recogiendo dinero, enseres y elementos de construcción en varios puntos que fueron habilitados en Cali.

“Usted que es caleño, que es colombiano y quiere apoyar al sector de la base, necesitamos de su ayuda hoy más que nunca, porque con una Vaki que tenemos, allí estamos haciendo la recolección de recursos y dineros efectivos, y también enseres donde los centros comerciales han abierto sus puertas, como el Centro Comercial Unicentro, como Palmetto y Chipichape“, dijo Mabel Lara, secretaria de desarrollo económico de Cali.

Y es que para poder que la zona dinamice su economía nuevamente, también se ha solicitado el apoyo de organismos internacionales para que puedan donar las ayudas que serán entregadas posteriormente a los afectados.

“Extendemos a organismos de cooperación internacional, a todos los actores que puedan ayudar a esta región, a las embajadas que nos permitan generar un diálogo que permita consolidar unos apoyos para restaurar esta zona de la ciudad “, manifestó Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del comité intergremial y empresarial del Valle del Cauca.

Este atentado dejó afectación en viviendas, hoteles, tiendas, supermercados, restaurantes y diferentes emprendimientos, por lo que la secretaría de vivienda, riesgos, salud, bienestar social, entre otras dependencias, junto con el sector privado se encuentran en la zona brindando las atenciones a las personas perjudicadas.

