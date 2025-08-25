Alerta en el Valle del Cauca tras asesinatos de menores en edad escolar

Autoridades en el Valle del Cauca encendieron sus alarmas tras conocerse una serie de asesinatos contra menores de edad en la región, todos estudiantes de colegios. En menos de 15 días, tres adolescentes fueron asesinados.

Una de las hipótesis estaría relacionada con actividades delictivas que son investigadas por la Policía y por la Secretaría de Seguridad del departamento.

“Se trata de tres menores escolarizados: uno en el municipio de Ansermanuevo, de 13 años de edad; otro en Pradera y un tercero también en Dagua. Es una situación muy compleja, porque demuestra que los niños, desde edades muy tempranas, están siendo vinculados a grupos probablemente relacionados con el microtráfico y acaban perdiendo la vida”, explicó María Cristina Lesmes, gobernadora encargada del Valle del Cauca.

En ese sentido, la funcionaria manifestó que fue necesario crear una estrategia que involucre tanto a padres de familia como a estudiantes, con el fin de verificar la conducta de cada adolescente y así tomar decisiones oportunas que eviten que los menores terminen asesinados.

“Uno de ellos fue asesinado dentro de la institución educativa, y eso afecta la salud mental y la convivencia de todos. Por eso estamos trabajando al interior de las instituciones con los niños y los padres de familia, pero hacemos un llamado a los adultos para que se fijen en las edades de las víctimas y los delincuentes. Tenemos a nuestros jóvenes expuestos a las dinámicas delictivas, y eso implica preguntarnos qué están haciendo, dónde están y con quién andan nuestros hijos”, añadió Lesmes.

Por ahora, la Policía del Valle adelanta investigaciones para ubicar a los responsables de los asesinatos del joven de 23 años y de los dos menores de edad en los municipios donde ocurrieron los crímenes.