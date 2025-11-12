En vivo
Balacera frente al Hospital Primitivo Iglesias de Cali dejó dos personas heridas

Balacera frente al Hospital Primitivo Iglesias de Cali dejó dos personas heridas

Tras el hecho, el secretario de Salud de Cali hizo un llamado a respetar la misión médica y a garantizar la seguridad en los entornos hospitalarios.

