Balacera frente al Hospital Primitivo Iglesias de Cali dejó dos personas heridas

Una balacera registrada a las afueras del Hospital Primitivo Iglesias, en la Comuna 8 de Cali, dejó dos personas heridas, según informó la Policía. De acuerdo con las primeras versiones, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra dos personas que se encontraban frente al centro asistencial, aparentemente esperando noticias sobre un familiar que había ingresado minutos antes con una herida de bala.

Las personas lesionadas recibieron atención de primeros auxilios y posteriormente fueron trasladadas a otro centro hospitalario, donde permanecen fuera de peligro.

Ante esta situación habitantes del sector afirmaron que este tipo de hechos se registran muy seguido en este sector "esta situación se mantiene registrando en esta zona, porque estas personas mantienen en enfrentamientos, entonces cada vez que hay un herido y la familia esta en el hospital van y los atacan, nosotros ya no sabemos que hacer porque es muy preocupante" .

Tras los hechos, el secretario de Salud de Cali, Germán escobar, hizo un llamado a respetar la misión médica, señalando que situaciones como esta ponen en riesgo al personal sanitario y obstaculizan la atención de emergencias.



"La misión medica y las instalaciones de salud están protegidas por el derecho internacional humanitario , esto no se acepta ningún tipo de violencia, la misión medica cumple un rol especial en la población y en la sociedad" expresó el funcionario.

Este nuevo hecho de violencia se suma a otros ataques armados ocurridos en los últimos días en Cali, en lo corrido del año ya se han registrado mas de 880 homicidios en la ciudad.

