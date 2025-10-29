Un menor muerto y otro herido deja balacera en velorio en el oriente de Cali

Un tiroteo que se registró en el barrio Mariano Ramos, de la comuna 21, en el oriente de Cali, en medio de un velorio, dejó como el saldo un menor de 17 años muerto por impactos de bala de arma de fuego, identificado como Yeison David Micolta, y otro menor de 14 años lesionado, quien tuvo que ser trasladado de urgencias hasta el Hospital Carlos Carmona para recibir atención médica.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en que varios hombres fuertemente armados llegaron al lugar donde se realizaba el velorio de un menor asesinado el pasado martes. Al ingresar, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada, provocando pánico entre los asistentes, quienes huyeron del sitio e, incluso, algunos se lanzaron al piso para salvaguardar su vida.

"En ese sector de Mariano Ramos se genera esa disputa entre unos delincuentes. Infortunadamente, son dos estructuras criminales denominadas La 42 y Los del Hueco. Estos se encontraban cerca del velorio y ahí, en la 46 con 48, se generan unos casos de intolerancia, hay disparos, un ciudadano que es víctima de la conducta de homicidio, recibe dos impactos de arma de fuego y fallece. Es un ciudadano de aproximadamente 16 años de edad que se encontraba en ese sector", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En la reacción policial, metros más adelante, se logró la captura de dos delincuentes, a quienes se les incautaron seis armas de fuego y una motocicleta que fue incinerada cuando uno de los detenidos intentaba escapar de las autoridades.



"Hay que resaltar que estos delincuentes registran antecedentes por diferentes conductas delictivas; ya habían sido aprehendidos con antelación en la vigencia 2025 por diferentes conductas delictivas. Estos delincuentes tienen injerencia en este sector, se dedican a rentas criminales, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, por eso se genera ese caso de intolerancia", explicó el oficial.

A los capturados se les adelanta el proceso de judicialización con la Fiscalía General de la Nación, mientras que, con otros videos grabados por cámaras de seguridad de la zona, las autoridades buscan a las demás personas que participaron en los enfrentamientos. Finalmente, la Policía descartó que los hechos tuvieran relación con el velorio del adolescente.