Concejales de Cali piden censo para atender a población en situación de calle

Con la intervención al centro histórico de Cali hay incertidumbre por lo que sucederá con los habitantes en condición de calle que residen en sectores cercanos al Búnker de La Fiscalía, al proyecto Ciudad Paraíso incluso el barrio Obrero. Esto teniendo en cuenta que actualmente no se tiene certeza de cuántas personas hacen parte de esta población, por lo que desde el concejo de Cali, piden a la alcaldía que se actualicen las cifras con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

"Hoy en día ellos están rondando parques de calle, la Simón Bolívar, la autopista, donde vemos constantemente que hacen casuchas, y no solamente eso, sino que dejan cantidades de basuras permanentemente. O sea, si tenemos diez redes de atención, esas redes incluyen que de pronto ellos puedan llegar allí a dormir. ¿Qué estamos haciendo para que ellos puedan meterse a un tratamiento psicológico o médico?", dijo el concejal Joberto Ortíz.

Por su parte, el también concejal Edison Giraldo aseguró que gran parte de esta población en condición de calle reside en el centro de Cali, aproximadamente el 30% de la población.

"Donde entran las diferentes secretarías a atender a los niños que están en calle consumiendo, que también son muchos y que lo hemos visto mucho en el centro, donde está más de la mitad de estos habitantes de ahí en calle para que este fenómeno sea atendido", expresó el concejal.



¿Cuántos habitantes de calle hay en Cali?

Ante estas interrogantes, Blu Radio se comunicó con la secretaria de bienestar social de Cali, Johanna Caicedo quien explicó que, efectivamente, la cifra de habitantes de calle es superior a los 4.000 registrados en el Dane, y que el plan de atención en el centro de Cali, implica un trato de dignidad

"Hemos atendido a personas, 7.343 personas, esto significa que nosotros hemos fortalecido varias estrategias. Uno, poder atenderlos en hogar de paso, dormitorio, servicios diferenciales, servicios sociosanitarios, que hemos logrado que 150 personas promedio hoy estén en el proceso de recuperarse, que estén en el hogar de acogida, que tenemos 45 Y 100 personas, 120 personas ya han superado el fenómeno en la habitabilidad de calle.", aseguró Caicedo.

Según la funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social, lo que se pretende con la intervención al Centro Histórico de Cali no es erradicar completamente la presencia de los habitantes de calle, sino incluirlos para que formen parte de este proyecto de ciudad.