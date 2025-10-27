Capturan al cerebro de atentado contra base Aérea en Cali: habría supervisado el lugar del ataque

En un operativo realizado por la Policía de Cali, fue capturado alias ‘Gramo’, señalado como coordinador de las redes de apoyo de la disidencia Jaime Martínez de las Farc, grupo responsable de varios hechos violentos en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Gramo’ habría participado junto con ‘Sebastián’ y ‘El Mono’ en la planificación y ejecución del atentado contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, ocurrido el 21 de agosto de 2025, donde murieron siete personas y resultaron 78 heridas.

La Policía capturó a alias 'Gramo', cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y presunto cerebro de ataque terrorista contra la Escuela Militar de Aviación de Cali, el pasado 21 de agosto.

El detenido habría supervisado personalmente el lugar del ataque, seleccionando el punto del atentado, las rutas de escape y una vivienda que sirvió como escondite para los autores.



“Sobre el capturado pesaba una orden judicial por homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, actos terroristas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Se le incautó un teléfono celular que será analizado para establecer nexos con otras estructuras criminales”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también celebró la captura y resaltó los avances en materia de seguridad: “Este fin de semana tuvimos dos días sin homicidios, y el sábado se presentaron solo tres casos. Esto demuestra que la estrategia de seguridad está dando resultados”, señaló el mandatario.

Este delincuente usaba gorras y otros elementos para ocultar su identidad y evitar ser reconocido.