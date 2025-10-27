En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturan al cerebro de atentado contra base Aérea en Cali: habría supervisado el lugar del ataque

Capturan al cerebro de atentado contra base Aérea en Cali: habría supervisado el lugar del ataque

Se trata de alias “Gramo” cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y cerebro del ataque a la Escuela Militar de Aviación de Cali, el pasado 21 de agosto.

Alias “Gramo” cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc
Policía metropolitana de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

En un operativo realizado por la Policía de Cali, fue capturado alias ‘Gramo’, señalado como coordinador de las redes de apoyo de la disidencia Jaime Martínez de las Farc, grupo responsable de varios hechos violentos en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Gramo’ habría participado junto con ‘Sebastián’ y ‘El Mono’ en la planificación y ejecución del atentado contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, ocurrido el 21 de agosto de 2025, donde murieron siete personas y resultaron 78 heridas.

La Policía capturó a alias 'Gramo', cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y presunto cerebro de ataque terrorista contra la Escuela Militar de Aviación de Cali, el pasado 21 de agosto.

El detenido habría supervisado personalmente el lugar del ataque, seleccionando el punto del atentado, las rutas de escape y una vivienda que sirvió como escondite para los autores.

“Sobre el capturado pesaba una orden judicial por homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, actos terroristas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. Se le incautó un teléfono celular que será analizado para establecer nexos con otras estructuras criminales”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Lea también:

  1. Durante los homenajes, los asistentes también expresaron su solidaridad con las familias afectadas
    Foto suminsitrada
    Pacífico

    Cali rinde emotivos homenajes a víctimas del atentado a la base aérea

  2. Atentado en Cali: Fiscalía judicializa a dos implicados de la explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez
    Foto: AFP / Image Fx
    Pacífico

    Atentado en Cali: Fiscalía judicializa a implicados de explosión en base aérea Marco Fidel Suárez

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también celebró la captura y resaltó los avances en materia de seguridad: “Este fin de semana tuvimos dos días sin homicidios, y el sábado se presentaron solo tres casos. Esto demuestra que la estrategia de seguridad está dando resultados”, señaló el mandatario.

Este delincuente usaba gorras y otros elementos para ocultar su identidad y evitar ser reconocido.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Seguridad ciudadana

Ejército Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad