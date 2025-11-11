Ocho personas fueron asesinadas en Cali en las últimas 24 horas; entre las víctimas hay dos mujeres

Los hechos de violencia registrados en Cali, durante los últimos días, continúan generando preocupación entre la ciudadanía. Ocho personas fueron asesinadas en la capital vallecaucana de manera violenta, en diferentes hechos ocurridos en el oriente y centro de la ciudad.



Entre las víctimas hay mujeres

Los casos que más llaman la atención son aquellos donde las víctimas son mujeres, de 39 y 33 años, quienes fueron asesinadas en sus viviendas, en los barrios Omar Torrijos y Belisario Caicedo. En uno de los casos, uno de los agresores habría sido capturado, según las autoridades.

"La Policía Judicial se encuentra atendiendo los actos urgentes con la Fiscalía seccional de Cali. Esperamos determinar pronto los motivos asociados a estos homicidios y por supuesto, la máxima prioridad para identificar a los responsables. Recuerden que para esclarecer hechos de homicidios, hay una recompensa hasta de 50 millones de pesos", señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Le puede interesar: Más de 840 homicidios se han reportado en Cali en los primeros 10 meses del año

En lo corrido del 2025, se han registrado 884 homicidios en la ciudad situación que sigue generando alerta de cara al mes de diciembre, por esta razón, las acciones preventivas se seguirán adelantando especialmente en el oriente de Cali, teniendo en cuenta que es la zona con mayores índices de violencia según el Observatorio de Seguridad.



"Tenemos tres acciones contundentes. La primera es desarticular las organizaciones criminales, segundo, todos los días estamos haciendo intervenciones integrales en las comunas con capacidades de Investigación Judicial, Inteligencia y Policía Comunitaria y tecero, intensificar los controles con Movilidad, pues un 60% de los delitos en Cali ocurren a través de la utilización de motocicletas", añadió García.