En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ocho personas fueron asesinadas en Cali en las últimas 24 horas; entre las víctimas hay dos mujeres

Ocho personas fueron asesinadas en Cali en las últimas 24 horas; entre las víctimas hay dos mujeres

En lo corrido del 2025, se han registrado 884 homicidios en la ciudad situación que sigue generando alerta de cara al mes de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad