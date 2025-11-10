Polémica en Cali por tratamiento de reasignación de género a niña de 15 años

Toda una polémica se ha desatado en la ciudad de Cali, por el procedimiento de reasignación de género al que se sometió 'Laura' una menor de 15 años, en la Fundación Valle del Lili, al parecer sin contar con las autorizaciones requeridas.

Según el abogado de la familia de la menor, la clínica entre los años 2017 y 2020 inició el tratamiento de cambio de género, luego de una primera consulta de la joven en la que manifestó inconformidad con su cuerpo, desde ese momento se inició un proceso hormonal, al parecer, de manera experimental.

"A 'Laura' la empiezan a atender antes de que existiera la unidad de género, antes de que los médicos recibieran capacitación por lo tanto, con ese caso cometen muchos errores. La diagnostican de manera apresurada e irregular, le dan testosterona antes de lo que los protocolos permiten, luego cambian a bloqueadores de pubertad para un uso no recomendo y la inducen a que se hagan una cirugía de masculinización pectoral, la cual terminan haciendo", señaló el abogado Pedro Daniel Contreras, representante legal de la familia de 'Laura'.

Según el abogado Contreras, este procedimiento se realizó en primer lugar si contar con las capacidades necesarias, pues en ese entonces la clínica no tenía un área de reasignación de género, además, en ningún momento se firmó consentimiento ni de la menor, ni de sus padres.



"Nos sorprendimos mucho cuando vimos que toda la intervención que se realizó con 'Laura' no tenía consentimiento informado de ella o sus padres. Se lo pedimos a la clínica tres veces, la primera se solicitó la historia clínica, que debería venir con ese documento. Cuando vimos que no llegó, pedimos la historia clínica con anexos y tampoco llegó, y finalmente lo pedimos explícitamente, y tampoco llegó. Me aseguré con 'Laura y sus papás, varias veces les pregunté si habían firmado el consentimiento informado y me dijeron que no", añadió.

Blu Radio se comunicó con la Fundación Valle del Lili para conocer su versión de los hechos la cual respondió de manera escrita, señalando que hasta momento no ha sido notificados de la demanda, ycuando se reciba el requerimiento formal se procederá conforme a los procedimientos legales y éticos establecidos. Además, "las intervenciones que se hacen en la institución cuentan con evidencia científica y respectivos consentimientos".