Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Pacífico  / Polémica en Cali por tratamiento de reasignación de género a niña de 15 años

Polémica en Cali por tratamiento de reasignación de género a niña de 15 años

El abogado de la familia de la paciente alega que la clínica adelantó el procedimiento, al parecer, con un diagnóstico erróneo y la ausencia de un consentimiento informado.

