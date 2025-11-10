En vivo
El arquero Jorge Soto del América de Cali revela prueba clave para atajar penal a Márquez

Esa pena máxima podría haber sido el empate para el ciclón y cambiar el rumbo del partido, pero no fue así. El América sigue con oportunidades de clasificar a cuadrangulares.

