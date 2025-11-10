El arquero Jorge Soto del América de Cali revela prueba clave para atajar penal a Márquez

En medio de las suspicacias que se generaron tras la goleada del América de Cali sobre Unión Magdalena, el arquero Jorge Soto reveló una prueba contundente que explica cómo logró atajar el penal cobrado por Ricardo 'Caballo' Márquez, una de las figuras del equipo samario en la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Soto expresó a los medios de comunicación y compartió a través de sus redes sociales que la acción no fue producto de la intuición, sino de una estrategia previamente estudiada y respaldada por evidencia técnica. De hecho, publicó la conversación que tuvo con el preparador de arqueros del América en la mañana del 9 de noviembre.

“Lo analizamos con el departamento de arqueros. Creímos que las probabilidades de que pateara al medio eran muy altas. Incluso tengo un chat con el profe Ricardo donde, a las 10:00 de la mañana, le dije que me quedaría parado en la mitad”, explicó el guardameta.

Jorge Soto ataja penal al Caballo Márquez tras análisis previo Instagram: @jorgesotobotero

¿Qué dice el preparador de arqueros?

En entrevista con Blog Deportivo, Ricardo Andrade, preparador de arqueros del América, confirmó que la acción fue el resultado de un trabajo meticuloso de análisis de video y estadística.



“No hubo intuición, hubo información. Desde 2018 tengo archivadas carpetas con los comportamientos de casi todos los jugadores colombianos. En el caso de Márquez, analizamos sus últimos nueve penales”, aseguró el entrenador, destacando que la metodología del club va mucho más allá de observar hacia qué lado patea el rival.

Andrade explicó que el plan de partido se define con horas de anticipación. Además, subrayó que el éxito de la acción se basó en un modelo de observación que incluye posturas, tiempos de carrera y comportamiento corporal de los pateadores, más allá de simples patrones estadísticos.

El técnico también recordó antecedentes de este tipo de preparación en el América, citando las actuaciones de Diego Novoa y Joel Graterol en temporadas anteriores.

“Cuando enfrentamos a Millonarios, Novoa tapó dos penales seguidos porque habíamos anticipado la ejecución. Esto demuestra que la ciencia aplicada al fútbol sí da resultados”, recalcó Andrade.

De esta manera, se busca calmar las aguas sobre posibles "extraños comportamientos" dentro de la cancha, pues vale recordar que en el Unión Magdalena ha habido señalamientos de presuntas apuestas deportivas.