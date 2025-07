Este niño de 12 años se encontraba jugando con varios amigos de él a orillas del río Cauca, en un sector conocido como parque ecológico en el barrio Valle Grande, al oriente de Cali, cuando de manera accidental cayó al agua y fue arrastrado por la corriente.

Según informaron, el hecho ocurrió este viernes 18 de julio en las horas de la noche.

De inmediato la comunidad comenzó la búsqueda y dio aviso a las autoridades, quienes activaron el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo además de citar a un Puesto de Mando Unificado para lograr el pronto rescate del pequeño.

Buscan a menor de 12 años que cayó accidentalmente al río Cauca en Cali Foto: Alcaldía de Cali

"En este momento están por los lados del Jarillón de Juanchito, así me indicó la hermana del niño, buscándolo. Lo aterrador para nosotros como familia, me refiero a la mamá y sus tías, es que él estuviera en ese sitio, él no frecuentaba ese sitio. Necesitamos que nos colaboren", señaló Jenny Mulcué, tía del niño.

Actualmente la búsqueda se está adelantando de manera acústica con la Cruz Roja y la Policía en la lancha ‘La Sultana’, mientras que en tierra se está teniendo apoyo del cuerpo de Bomberos de Cali, la Defensa Civil y la Secretaría de Gestión del Riesgo.