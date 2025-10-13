En vivo
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Mundial Sub 20

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /  Caleños podrán pagar, de manera diaria, tasa por congestión desde el miércoles 15 de octubre

Caleños podrán pagar, de manera diaria, tasa por congestión desde el miércoles 15 de octubre

La decisión busca ofrecer mayor flexibilidad a los propietarios de vehículos particulares que necesiten circular en Cali durante los días y horarios sujetos a la restricción de pico y placa.

Movilidad en Cali.
Movilidad en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

La Alcaldía de Cali confirmó a la ciudadanía que se ha adicionado la modalidad de pago diario para la tasa por congestión, con el objetivo de brindar flexibilidad a los propietarios de vehículos que circulen en días y horarios de restricción por pico y placa.

A partir de este miércoles 15 de octubre de 2025, los conductores que deseen acogerse a la exención de la medida podrán pagar la tasa por congestión de forma diaria, con un valor establecido de $192.811. Adicionalmente, se otorgará un descuento del 40% a quienes realicen este pago, quedando el valor en $115.688.

"La plataforma virtual para efectuar este trámite estará disponible de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m., y solo podrá utilizarse a través del sitio oficial de la alcaldía, el pago debe hacerse un día hábil antes de la fecha en que se requiera la exención, para garantizar la actualización oportuna de la autorización", dijo el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco.

Le puede interesar: Habrá pico y placa regional en Bogotá este lunes 13 de octubre: conozca horarios, vías y multa

El secretario Orozco precisó que es responsabilidad del propietario del vehículo elegir el periodo de pago según sus necesidades.

La administración local reitera que el lanzamiento de la tarifa diaria responde a la necesidad de brindar mayor comodidad a la ciudadanía, apoyar el financiamiento del sistema de transporte público e incentivar el uso de la bicicleta.

Cali

Noticias de hoy

