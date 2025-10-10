Habrá pico y placa regional en Bogotá este lunes 13 de cotubre: conozca horarios, vías y multa

Termina la semana de receso escolar y arranca un fin de semana festivo. Para algunos es el inicio de una jornada de descanso, pero para otros, que aprovecharon la semana completa, significa que acabó el reposo.

Desde este viernes, miles de viajeros, que anteriormente salieron de la capital del país, ya se preparan para regresar; no obstante, deben tener en cuenta que el lunes 13 de octubre hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá.

¿Cómo funciona el pico y placa regional este lunes festivo del 13 de octubre?

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que para el ingreso a Bogotá y Cundinamarca los conductores deben tener en cuenta los siguientes horarios:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8 .

. Entre las 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Es preciso aclarar que, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.



Vías donde rige el pico y placa regional en Bogotá

La medida restrictiva rige para todos los conductores que circulen por las nueve vías habilitadas para el ingreso a la capital del país. Son las siguientes:



Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

¿De cuanto es la multa por no acatar el pico y placa regional?

De acuerdo con Movilidad, aquellos que no acaten la norma de tránsito serán acreedores de una multa, sanción o comparendo de $604.100 para 2025.

Adicionalmente, el vehículo será inmovilizado por infringir la norma C14 del Código Nacional de Tránsito: “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

