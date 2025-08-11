Caleños se unieron en oración y velatón en homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay

Decenas de ciudadanos en Cali participaron de una jornada de oración y velatón en memoria al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en las instalaciones de la sede del partido político Centro Democrático que están ubicadas al norte de la ciudad.

Desde ese punto, en una cadena de oración, la comunidad en general y líderes políticos pidieron que se haga justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables que asesinaron al senador en medio de un evento político en Bogotá.

“Yo estoy acompañando esta jornada porque nosotros estamos muy golpeados, y aquí estamos acompañando a la ciudadanía en esta jornada, también enviarle un mensaje a su familia, y son varios los mensajes, entre ellos el que la justicia por a que lo mataron, y creo que la historia tiene que dejar muy claro quiénes fueron los responsables “, dijo Juan Felipe Murgueitio, concejal del Centro Democrático.

También confirmaron que la próxima semana realizarán una misa en honor al trabajo y legado que dejo Miguel Uribe Turbay en la política colombiana, evento en el que también podrá participar la comunidad y los simpatizantes del partido político.

“El fallecimiento de Miguel nos dice que la impunidad no es la regla de juego, que la impunidad lo único que trae es más violencias y más muerte y que hoy, así como otras miles de víctimas, Miguel también hace parte de esos grupos de personas asesinadas por el conflicto armado”, manifestó Alejandra Cifuentes, militante del Centro Democrático.

Y es que, como homenaje a la memoria de Miguel Uribe y su trayectoria política, las banderas de Cali y el Valle del Cauca serán izadas a media asta durante tres días en el edificio del Palacio de San Francisco, y la plazoleta del CAM.